Amazon ve Hepsiburada’da bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Bilgisayardan tıraş makinesine birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 04.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

20.000 mAh pil kapasitesine sahip Anker PowerBank sayesinde telefonunuzu 3 ila 4 kez şarj edebilirsiniz. Cihaz %5 Prime indirimi ile 1.629,46 TL'ye düşmüş durumda.

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Ayarlanabilir 3 moda sahip Jouis El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 128,40 TL.

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Xiaomi Güvenlik Kamerası; 130° geniş görüntüleme açısı, 3 adımlı kolay eşleştirme ve 90 gün uzun pil ömrü ile anormal herhangi bir aktiviteyi kaydeder. Ürünün fiyatı ise Prime fırsatı ile 1.799,00 TL.

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Karlı ve buzlu yollarda yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti sağlayabileceğiniz Matte kar çorabı, 2 dakikada monte edilebilir ve aracınızın herhangi bir yerine zarar vermez. Ürün Hepsiburada'da 599,00 TL'ye satışta.

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12. Nesil Intel® Core™ işlemciye sahip Lenovo LOQ’un 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 27.999,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.

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TP-Link'in menzil genişleticisi, yönlendiricinize kablosuz olarak bağlanıyor, sinyallerini kendi kendine yapamayacağı alanlara güçlendiriyor ve genişletiyor. Cihaz ayrıca evinizde veya ofisinizde güvenilir Wi-Fi kapsamı sağlamak için sinyal girişimini azaltıyor. Ürünün fiyatı ise Hepsiburada'da 379,00 TL.

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3 yönde hareket eden ve paslanmayan tıraş başlıkları ile dikkat çeken Philips 3000X Serisi, duşta ıslak kullanıma uygundur. 5 dakikada hızlı şarj yapabileceğiniz bu cihaz, 1.499,00 TL’ye düşmüş durumda.

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Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus’ın 4 L'lik kapasiteli su haznesi ve 6000 Pa'lık emiş gücü ile evinizin temizlenmesi planlayabilirsiniz. Süpürge, Premium'a özel fiyatı ile 19.199,00 TL’ye satılıyor.

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