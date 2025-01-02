Kulaklıktan Araç İçi Süpürgeye Amazon'da Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Otomatik kedi tuvaletinden monitör standına birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Ayrıca hala Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilir, indirimlerden yararlanabilirsiniz.

''Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fırsat ürünleri:

Beats Solo Buds Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Beats Solo Buds Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Farklı kulak tipleri için dört farklı kulaklık ucu boyutu sunan kulaklık, 18 saate kadar pil ömrüne sahip. Ayrıca 5 dakikalık Fast Fuel şarjı ile 1 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 3.248 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SYTUNG Lastik Şişirme/ Taşınabilir Hava Kompresörü

SYTUNG Lastik Şişirme/ Taşınabilir Hava Kompresörü

Hava Kompresörünün dijital ekranı sayesinde basıncı ister azaltabilirsiniz ister artırabilirsiniz. Otomatik olarak kapanan bu cihaz, Amazon’da 593,99 TL.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ThermoPro TP55 Dijital İç Mekân Higrometre/ Termometre

ThermoPro TP55 Dijital İç Mekân Higrometre/ Termometre

Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın maksimum- minimum nem ve sıcaklık değerlerini de ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün %10 indirim fırsatıyla 499 TL’den 449 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ergoflex EF74 Steel Design Çift Kollu Monitör& Laptop Standı

Ergoflex EF74 Steel Design Çift Kollu Monitör& Laptop Standı

Aynı anda birden farklı ekranda çalışmak isteyenlerin seveceği bu standa hem laptop’unuzu hem de monitörünüzü sabitleyebilirsiniz. 2-8 kg aralığında tüm monitör ve laptoplarla uyumlu olan ürünü almak isterseniz şimdi 1.569,00 TL.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Neo Şarjlı Ev- Araç Süpürgesi

Neo Şarjlı Ev- Araç Süpürgesi

Zemin başlığından fırça başlığına farklı aksesuarlara sahip Neo şarjlı süpürge, 35 dk kullanım süresine sahip. Ürün 929,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Juo Yeti 2200RPM RGB Işıklı Laptop Soğutucu Stant

Juo Yeti 2200RPM RGB Işıklı Laptop Soğutucu Stand

14"- 19" arası tüm laptoplar ile uyumlu olan soğutucu stant sayesinde bilgisayarınızın ısınma sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 881,60 TL.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

75 lt hazneye sahip kedi tuvaleti, içerisindeki ağırlık sensörleri ile kedinizin içine girip girmediğini algılar. APP ile uzaktan kontrol edebileceğiniz bu cihazı satın almak isterseniz fiyatı 10.999,00 TL.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone PR-EK100 Laptop Sırt Çantası

Classone PR-EK100 Laptop Sırt Çantası

15,6 inç'e kadar çoğu dizüstü bilgisayarın rahatça sığabileceği Classone çanta, %36 indirim fırsatıyla 311,20 TL’den 199,00 TL’ye düşüyor.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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