Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Otomatik kedi tuvaletinden monitör standına birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

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''Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Farklı kulak tipleri için dört farklı kulaklık ucu boyutu sunan kulaklık, 18 saate kadar pil ömrüne sahip. Ayrıca 5 dakikalık Fast Fuel şarjı ile 1 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 3.248 TL’ye satılıyor.

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Hava Kompresörünün dijital ekranı sayesinde basıncı ister azaltabilirsiniz ister artırabilirsiniz. Otomatik olarak kapanan bu cihaz, Amazon’da 593,99 TL.

Kullanıcı yorumu:

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın maksimum- minimum nem ve sıcaklık değerlerini de ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün %10 indirim fırsatıyla 499 TL’den 449 TL’ye düşmüş durumda.

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Aynı anda birden farklı ekranda çalışmak isteyenlerin seveceği bu standa hem laptop’unuzu hem de monitörünüzü sabitleyebilirsiniz. 2-8 kg aralığında tüm monitör ve laptoplarla uyumlu olan ürünü almak isterseniz şimdi 1.569,00 TL.

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Zemin başlığından fırça başlığına farklı aksesuarlara sahip Neo şarjlı süpürge, 35 dk kullanım süresine sahip. Ürün 929,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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14"- 19" arası tüm laptoplar ile uyumlu olan soğutucu stant sayesinde bilgisayarınızın ısınma sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 881,60 TL.

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75 lt hazneye sahip kedi tuvaleti, içerisindeki ağırlık sensörleri ile kedinizin içine girip girmediğini algılar. APP ile uzaktan kontrol edebileceğiniz bu cihazı satın almak isterseniz fiyatı 10.999,00 TL.

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15,6 inç'e kadar çoğu dizüstü bilgisayarın rahatça sığabileceği Classone çanta, %36 indirim fırsatıyla 311,20 TL’den 199,00 TL’ye düşüyor.

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