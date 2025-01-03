Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünleri neler oldu? Gelin birlikte bir bakalım.

Otomatik kedi su sebilinden termometreye birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz. Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan da ulaşabilirsiniz.

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''Bu içerik 03.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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10 Gbps'ye sahip UGREEN Revodok, 1 HDMI, 2 USB-A, 2 USB-C ve PD100W ile saniyeler içinde verilerinizi aktarmanıza yardımcı oluyor. Adaptörü 628,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Aynı anda birden farklı ekranda çalışmak isteyenlerin seveceği bu standa iki ekran sabitleyebilirsiniz. 2-9 kg aralığında tüm monitörlerle uyumlu olan ürünü almak isterseniz şimdi 2.339,00 TL.

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30W Stereo sese sahip hoparlör, %100 saf titanyum sürücülere ve BassUp Teknolojisine sahip. Cihaz %7 Prime indirimi ile 3.149,00 TL’ye satılıyor.

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Çalışma alanınızı aydınlatmak için tasarlanmış LED ışığa sahip Einhell cihaz, iki vitesli şanzımana sahip. Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz bu ürün, 2.571,22 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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3.5 litre geniş haznesi, ultra sessiz tasarımı ve 4 kademeli filtrelemesi ile dikkat çeken Haustier su sebili, %8 indirim ile Amazon’da 1.359,00 TL.

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100 PSI ve 7 Bar şişirme gücü ile otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top vb. malzemeleri şişirmeye yarayan KOBB hava pompasını satın almak isterseniz 382,50 TL.

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Dahili mikrofonu sayesinde müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan JBL kulaklık, 3.5 mm girişe sahip. Kulaklık 369,55 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren Bluefox’u istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 134,10 TL’ye düşmüş durumda.

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