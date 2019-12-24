Rockstar Games'in Son Hamlesi, Kafaları Yine Karıştırdı

Rockstar Games'in yayıncı ve YouTuber'lara gönderdiği yeni yıl hediyesi, kafaları karıştırdı. Şirketin gönderdiği hediye içerisinde yer alan Kolombiya bayraklı kıyafet yaması, GTA 6'nın Kolombiya'da geçebileceği düşüncesini destekliyor.

Video oyunseverlerin 2019 yılındaki gündemi, hiç şüphesiz GTA 6 oldu. Çünkü oyunseverler, 2019 yılında Rockstar Games'ten gelecek en ufak bir habere kilitlendiler. Ancak Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5'in yeni versiyonunu, oyunun 6. yılında da duyurmadı. Aslına bakacak olursak bu durum beklenmiyordu fakat oyunseverler, ümitlerini 2020'ye bırakmış durumdalar.

Rockstar Games, özellikle GTA serisini belirli aralıklarla piyasaya sürdü. Oyunseverlerin, GTA 6 ile ilgili beklentileri de böyle olacağı yönündeydi. Ancak nedeni bilinmeyen bir şekilde Rockstar Games, GTA 6'nın duyurulmasını çok ciddi anlamda geciktirdi. Bugüne dek oyunla ilgili pek çok iddia ortaya atılmış olsa da ne yazık ki, hepsinin altı boş çıktı ve bu durum, oyunseverlerin heveslerini ciddi anlamda kırdı.

Rockstar Games, 2019 yılında GTA 6'nın adını dahi ağzına almadı. Ancak şirket, yaptığı son bir hamleyle de kafaları iyiden iyide karıştırdı. Aslına bakacak olursak Rockstar Games'in son hamlesi, önceki dönemlerdeki bir iddiayı da destekler nitelikte. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Rockstar Games'in yeni hamlesine hem de bu hamlenin geçmiş dönemlerdeki iddialarla ne gibi bir bağlantısı olduğuna yakından bakalım.

Rockstar Games, bazı ülkelerdeki YouTuber ve oyun yayıncılarına, bir yeni yıl hediyesi gönderdi. Küçük bir kutu içerisinde gönderilen hediyeler, kıyafetlerin üzerine eklenebilen yamalardan oluşuyordu ve bu yamalar, Rockstar Games'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgiliydi. Ancak bu hediye kutusunda yer alan bir yama, daha ilk görüldüğü andan itibaren göze çarpıyor. Çünkü Rockstar Games, bugüne dek o yamayla ilgili herhangi bir çalışma yapmadı.

Karşınızda Rockstar Games'in YouTuber'lara gönderdiği o hediye paketi

Rockstar Games'in yeni yıl hediyesinde "Los Santos", "Vice City" ve "Wasted" gibi, Rockstar Games'in özellikle de GTA serisinden tanıdığımız yamaları görüyoruz. Ancak bu yamaların arasında bir de Kolombiya bayraklı yama bulunuyor. Bu, Rockstar Games'in bugüne dek piyasaya sürdüğü oyunlarla ilgili bir bayrak değil. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan GTA 6 ile ilgili bir iddiayı destekliyor.

Aylar önce sizlerle, GTA 6 ile ilgili bir iddianın ortaya atıldığını, bu iddiaya göre oyunun Güney Amerika'da geçeceği ve Narcos'la ilgili olabileceğinden bahsetmiştik. İşte şimdi ortaya çıkan bu yeni yıl hediyesi, Rockstar Games'in bu yamayla birlikte GTA 6 için ipucu verdiğini düşündürüyor. Üstelik Kolombiya ile ilgili tek detay bu da değil. Şirket, GTA 5'e gelen son güncelleme için bir tanıtım videosu hazırlamış, bu tanıtım videosunda da alakasız bir şekilde Güney Amerika haritası kullanmıştı.

İşte tanıtımda yer alan Güney Amerika haritası

Aylar önce ortaya atılan iddiaları, Rockstar Games'in yakın geçmişte paylaştığı tanıtım videosu ve yeni yıl hediyesiyle de birleştirdiğimiz ve bunları bir bütün halinde düşündüğümüz zaman, GTA 6'nın Kolombiya'da geçmesinin fazlasıyla olası olabileceğini anlayabiliyoruz. Ancak Rockstar Games, net bir açıklama yapmadan önce GTA 6 ile ilgili nihai bir kanıya ulaşmak, ne yazık ki mümkün değil.