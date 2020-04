Warner Bros. Superman Oyunu Projesini Reddetmiş

Son yılların en popüler süper kahraman oyunlarından bir tanesi olan Arkham serisini oyuncularla buluşturan Rocksteady Studios’un bir Superman oyunu yapmak istediği ancak bunun Warner Bros. yöneticileri tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City ve Batman: Arkham Knight oyunlarının yapımcı stüdyosu olan Rocksteady Studios’un DC’nin en önde gelen karakteri Superman için de bir oyun yapmak istediğine dair uzun süredir söylentiler bulunuyordu.

Daha önce Arkham ile ilgili bilgileri ortaya çıkaran isimlerden bir tanesi olan Geek Worldwide’dan James Sigfield, hayranların bir Superman oyunu görememesinin sebebinin Warner Bros.’un reddetmesi sonrası Rocksteady’nin Superman oyunu yapmayı düşünmemesi olduğunu söyledi.

Superman oyun teklifi reddedildi:

~İptal edilen Superman ve Suicide Squad oyunu için konsept çalışma

James Sigfield, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rocksteady’nin 2015 yılında Arkham Knight oyununu takiben Superman projesiyle birlikte Warner Bros. yöneticilerine gittiğini ancak projelerinin reddedildiğini söyledi.

Özellikle Rocksteady’nin elinden çıkan Arkham serisinin son yılların en popüler oyun serilerinden bir tanesi olduğu ve Arkham Asylum’um büyük taktirlerle karşılandığı düşünülünce Warner Bros. yöneticilerinin Superman projesini neden iptal ettiklerini anlamak pek de mümkün değil. Serinin son oyunu olan Arkham Knight, öncellerine göre daha düşük puanlar alsa da milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.

Warner Bros. yöneticilerinin Rocksteady’den gelen bu teklifi reddetmelerinin sebeplerinden bir tanesi, şirketin kendi stüdyosu olan WB Montreal’in Rocksteady’nin Batman evreninde geçen Arkham Origins oyununu geliştirmesinin olabileceği düşünülüyor. WB Montreal’in elinden çıkan oyun hem görece daha başarılı olmuştu hem de oyunun maliyeti daha azdı.

We Got This Covered’da yer alan habere göre stüdyo, Court of Owls etrafında şekillenen yeni bir Arkham oyunu geliştirmeye de kesin gözüyle bakıyordu. Dolayısıyla Warner Bros., Rocksteady ile kurduğu ortaklığa devam etmek istememiş olabilir.