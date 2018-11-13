Rogozin Uzay Araçlarının Testi İçin Stalin Yöntemini Önerdi

Rusya Uzay Programı (Roscosmos) Başkanı Rogozin uzay araçlarının testi için Stalin'in zırhlı araçlarda uyguladığı yöntemi önerdi.

Hafta sonu RSC Energia’da yapılan toplantıda, mürettebatlı uzay uçuşu programı başkanı, Federasyonun uzay görevlerini tartıştı. Sürekli geciken bu toplantıların amacı ise Rusya uzay endüstrisinin mürettebatlı uzay görevleri.

Rusya Uzay Programı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ise sürekli geciken bu programdan oldukça şikayetçi. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan bu programın, 2023’ten önce insanlı bir uçuş gerçekleştirmesi pek olası gözükmüyor.

Federasyon mühendislerinin acil kaçış sistemleri için bulunduğu öneri üzerine Rogozin, Stalin’in yeni zırhlı aracın testi için yaptığı olayı örnek gösterdi. “Bir ustayı aracın içine koyar ve otomatik silahla ateş ederdi, eğer ki usta kurtulursa araç iyi demektir, ben de aynısını bu program için öneriyorum” dedi.

Rogozin ayrıca 2019 için de çok yüksek hedefler koydu. Bu yıl 17 uçuş yapan Roscosmos için 2019 hedefini 35 olarak belirledi.