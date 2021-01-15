RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: RTÜK, Sansür Kuruluşu Değil

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kendisine sansürle ilgili yöneltilen bir soru üzerine "RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil, sansür getiremiyor. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı" dedi.

Hukukçu Kadınlar Derneği'nin çevrimiçi programına katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı televizyon kanallarını ikili ilişkiler üzerinden uyardıklarını söyledi. Şahin, kendisine yöneltilen sansürle ilgili bir soru üzerine RTÜK'ün bir sansür kuruluşu olmadığını dile getirdi. Şahin, sansür sorusu üzerine şunları kaydetti:

"RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil. Sansür getiremiyor. Sansür, siz de çok iyi bilirsiniz, Anayasamız tarafından yasaklanmış. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı. Biz bir programı maalesef, bazen 'maalesef' diyorum. Bir programı yayınlandıktan sonra denetimlerde çıkacak aksaklıklar sebebiyle denetleyebiliyoruz. Ama bu demek değil ki elimizde başka bir argüman yok. İlla milli ve manevi değerlerimize sıkıntılı şekilde yayın yapacak sonrasında biz arkasında cezai müeyyide uygulayacağız diye bir şey yok."

'RTÜK Başkanı itiraf etti, sansür yapıyormuş diye alacaklar'

Şahin, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Bazen şunu yapıyoruz. Bununla ilgili de eleştiriler alıyoruz ama ben eleştirileri göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Biz takip ettiğimiz programlarla ilgili olarak ikili ilişkilerimizde, buna sansür diyemeyiz. Bunu şimdi belki bazı mecralar alacak ‘Evet görüyorsunuz, RTÜK Başkanı itiraf etti. Sansür yapıyormuş’ diye. Hayır, ikili ilişkilere önem veriyoruz. Sadece elimizde sadece müeyyide yok ki. İzleyici temsilcilerimiz var. Onları uyarıyoruz. Bakın bunu yaparsanız şöyle sonuçları olur diye. Bunu yine yaparsanız, onun sonuçlarına katlanmak serbesttir. İkili ilişkilerden sonuç alamayınca cezai müeyyide uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu sansür değil."

'Yapılacak olan yayınların milli ve manevi değerlerimize aykırı olmamasını savunuyoruz'

Şahin 'milli ve manevi değerlerle ilgili dizilere daha yapıcı ve örnek teşkil edici senaryo için önemli adım attıklarını’ belirterek, Dolmabahçe Buluşmaları adını verdikleri toplantılarda yapımcılara beklentilerini anlattıklarını söyledi.

Şahin, konu hakkında "Yapılacak olan yayınların bizim kriterlerimize, milli ve manevi değerlerimize aykırı olmamasını savunuyoruz, gereğini yapıyoruz. Bu anlamda verilmiş örnek cezalarımız da vardır" dedi.

Yeni bir yasal düzenleme yapacaklarını da duyuran RTÜK Başkanı, "Yeni bir kanuna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. 2011 yılında yapılmış çok güzel bir kanun var. Birtakım eksikliklerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor" diye ekledi.