RTÜK'ün Konuşanlar İncelemesine Fatih Altaylı'dan Sert Tepki

Dün Nihat Genç’in ‘seyircilere küfür’ nedeniyle gündeme getirdiği Konuşanlar programı hakkında RTÜK’ün inceleme başlatması, büyük bir tepkiye neden oldu. Bu tepkilerden birisi de Gazeteci Fatih Altaylı’dan çok sert bir şekilde geldi.

Hasan Can Kaya’nın ilk olarak YouTube’da başlattığı ve büyük ilgiyle karşılaşan programı ‘Konuşanlar’, ardından Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen’e geçiş yapmıştı. Bu transferle birlikte kendisinin YouTube’da daha önce yayınladığı içeriklerin kaldırılmasıysa bir tartışma konusu olmuştu. Günümüzde Exxen’in en çok izlenen yapımları arasında yer alan Konuşanlar, dünse bir inceleme haberiyle gündeme geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada “Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı. İnceleme için gerekçe olaraksa “Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar” gösterildi. RTÜK’ün bu hareketine Gazeteci Fatih Altaylı’dan sert bir yanıt geldi.

“Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk”

Fatih Altaylı, bugün yayımladığı yazısında Konuşanlar’ı küfür nedeniyle ilk kez gündeme getiren Nihat Genç’e tepki gösterdi. Nihat genç, dün yaptığı paylaşımda “Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!” ifadelerini kullanmış, ardından aynı gece Hasan Can Kaya’ya küfür ettiğini “Küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım” sözleriyle açıklamıştı.

Fatih Altaylı, yazısında Hasan Can hakkında “Hasan Can yeni nesil bir komedyen. Sosyal medyada başladığı stand up hayatına, bir süredir bir platform üzerinde devam ediyor. Oldukça popüler, insanlar onu izleyebilmek için platforma para ödüyor. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında turneler yapıyor, salonlar onu izlemek isteyenlerle doluyor.” şeklinde bahsetti.

Bu sözlerin ardındansa Hasan Can’ın adının “birdenbire, entelektüel yönü oldukça güçlü, hayli öfkeli, zaman zaman bana da sallayan ama kendisine çok da kızamadığım bir muhalif yazar tarafından gündeme getirildiğini” söyledi. Nihat Genç’in şikâyetinin ardındansa RTÜK’ün doğrudan aksiyon aldığını söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ne o kendisini izleyenlere küfür ediyormuş. Yazılarında en fazla küfür eden adam, stand up’çının küfründen dertli. Sanırsın Tekel. Küfür ondan başkasına ait olamaz. Yahu size ne! Adam açık kanalda ya da TRT’de yapmıyor bu işi. İsteyenin para verip izlediği bir yerde yapıyor. Küfürlü konuşmadan hoşlanmıyorsan para vermezsin, izlemezsin. Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk. “Böyle mizah mı olur”muş. Size ne lan! Mizah kriterlerini siz mi belirleyeceksiniz. Olur ya da olmaz. Mizah komiseri misin, Mizah Standartları Enstitüsü mü!”