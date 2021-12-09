RTÜK 'Konuşanlar' Hakkında 'Ahlaka Uygun Olmayan Diyaloglar' Sebebiyle İnceleme Başlattı

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Yolculuğuna YouTube'da başlayan ve ardından Exxen'e geçiş yapan Konuşanlar isimli program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Gerekçe ise 'ahlaka uygun olmayan diyaloglar'.

Hasan Can Kaya'nın ilk olarak YouTube'da yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören programı 'Konuşanlar', Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen'e geçiş yapmış; bu transferle birlikte tüm içeriklerin YouTube'dan kaldırılması da epey konuşulmuştu. 

Exxen'de yayın hayatına başladıktan sonra platformun en çok izlenen yapımı olan Konuşanlar, RTÜK tarafından da mercek altına alındı. Son olarak da program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

İnceleme gerekçesi ahlaka uygun olmayan diyaloglar:

Konuşanlar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamada “Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz” ifadeleri kullanılarak program ile ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. 
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Şahin'in haberi paylaştığı Twitter paylaşımında ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : https://www.birgun.net/haber/rtuk-konusanlar-programi-hakkinda-inceleme-baslatti-368590
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