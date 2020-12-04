RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Netflix'in Türkiye'ye ofis açma kararını değerlendirdi. Kararın çok yerinde olduğunu söyleyen İbrahim Uslu, Spotify, Amazon Prime Video, Mubi ve Deezer gibi platformları da Türkiye'de ofis açmaya davet etti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Netflix Kurucusu Reed Hastings'in yaptığı bazı açıklamalardan bahsetmiştik. Hastings, bu açıklamalar kapsamında Türkiye'ye ofis açma kararı aldıklarını duyurmuş, bu karar Türk yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Netflix'in aldığı kararı Twitter üzerinden değerlendirdi.

RTÜK, Netflix konusunda en çok tartışılan kurumların başında geliyordu. Ancak Netflix, bugüne kadar attığı adımlarda, RTÜK'le karşı karşıya gelmemeye özen gösterdi. Aslında bu durumun son göstergesi de ofis açma kararı olarak karşımıza çıktı. İbrahim Uslu'ysa, Netflix'in aldığı kararın çok yerinde olduğunu söyleyerek, diğer platformları da aynı kararı almaya davet etti.

"Diğer paydaşlarımızı da daha güçlü iş birliği için Türkiye'ye davet ediyorum"

1 Ağustos 2019 tarihinde, yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Uslu, o günden beri de hem yerli hem yabancı platformlarla önemli mesafeler kat edildiğini ifade etti. Netflix'in de bu platformlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan RTÜK başkan yardımcısı, lisans kararından sonra alınan ofis açma kararının çok yerinde olduğunu söyledi. Uslu'ya göre alınan karar, Netflix'in Türkiye'ye güvendiğinin açık bir göstergesi.

Türkiye'nin, en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olduğunu söyleyen İbrahim Uslu, Türkiye'nin kültürel ve coğrafik özellikleri konusunda içerik üreticiler için de büyük bir kaynak olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Amazon Prime Video, Deezer, Spotify ve Mubi gibi platformlara seslenen Uslu, bu platformları da Türkiye'ye davet ettiğini, bu sayede daha güçlü iş birlikleri yapılabileceğini belirtti.