Netflix, Top 50 Listesi Özelliğini Test Etmeye Başladı

Netflix, Birleşik Krallık'taki kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile yeni bir özelliği test etmeye başladı. "Top 50" olarak isimlendirilen bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere Top 10 listesinin geniş kapsamlı yeni bir versiyonu. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Birleşik Krallık'taki bazı kullanıcılarıyla yeni bir özelliği test etmeye başladı. Platformun test etmeye başladığı bu özellik, Türkiye'de de bir süredir kullanımda olan "Top 10"un kapsamını genişletiyor. Yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, "Top 50" listesini görmeye başlayacaklar.

Netflix'in hali hazırda kullanımda olan Top 10 listesi özelliği, kullanıcıların içerik bulmalarını kolaylaştırıyor. Bu özelliği kullanarak, Türkiye'deki en popüler içeriklere doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Test edilmeye başlayan yeni özellikse en popüler 10 içerik yerine en popüler 50 içeriğe kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. Üstelik kullanıcılar, filmler ya da diziler arasında seçimler yaparak, izlemek istediklerin içeriklerin tümüne göre en popüler dizi ya da filmlere de ulaşabilecekler.

Netflix'in test etmeye başladığı yeni özellik işte böyle görünüyor

Test edilen özellikle ilgili açıklamalarda bulunan bir Netflix sözcüsü, tüm kullanıcıların en popüler içeriklerden haberdar olmalarının doğal bir hak olduğunu söyledi. Bunu sağlayabilmek için de yılın başlarında Top 10 listesini kullanıcıların hizmetine sunmaya başladıklarını belirten sözcü, şimdiyse bu özelliğinin kapsamını geliştirmek için çabaladıklarını söyledi. Özellikle ilgili bir de uyarıda bulunan Netflix sözcüsü, özelliğin ancak tüm kullanıcılar için faydalı olacağını anlamaları durumunda kullanıma sunulacağını söyledi.

Özellik şu an için test ediliyor olsa da Netflix kullanıcıları bu özelliği uzunca bir süre bekleyebilirler. Çünkü şirket, Top 10 listesini ilk kez 2019'un ikinci çeyreğinde test etmeye başladı. Özelliğin kullanıma sunulması ise geride bıraktığımız şubat ayını bulmuştu. Top 50 özelliği için de süreç bu kadar uzun sürer mi bilinmez ancak yine de bir süre heyecanlanmamakta fayda var.