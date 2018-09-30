RTÜK, Netflix Türkiye’ye İlk Sansürü Uyguladı

RTÜK’ün Netflix gibi platformlara uygulayacağı sansür kararının ardından ilk sansür bir animasyon filmine geldi.

Kısa süre önce RTÜK’ün Netflix, Blu TV gibi internet platformlarına karşı yeni sansürler getireceğini duyurmuştuk. 25 Eylül’de onaylanan bu olay, Netflix’de yürürlüğe girmeye başladı. 24 farklı maddeden oluşan yeni yönetmeliğe göre, bundan sonra internetten yayın yapan Netflix gibi şirketlerin RTÜK’ten lisans alması gerektiğine karar verildi.

Bu durumun ardından ilk sansürün ne zaman geleceği merak ediliyordu ki yalnızca 5 gün sonra Netflix’de Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyon filmindeki bazı görsellere sansür uygulandığı anlaşıldı.

İlk aşamada animasyonlarda yer alan sigara gibi tehlikeli maddelere sansür koyan RTÜK, ilerleyen dönemde ne tür sansürler koyacak hep beraber göreceğiz. Özellikle çocukların izleyebileceği filmlere sansür koymak isteyen RTÜK’ün, Netflix ve Blu TV gibi platformlarda yer alan cinsellik, şiddet gibi yetişkinlere yönelik sansürleri uygulayıp uygulamayacağı şimdilik bilinmiyor.

RTÜK’ün bu sansür kararının çocukların izleyeceği yayınlara olmasına karşı çıkan bir kesim olmasa da özellikle yetişkin içerikli olan film ve dizilere gelen sansürler büyük bir tepkiyle karşılanıyor. RTÜK’ün bu yayınlara da sansür uygulama hakkı bulunurken, ne oranda uygulanacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.