RTÜK, Türkiye'deki Televizyon Programlarına Ceza Yağdırdı

RTÜK, televizyonlardaki yayınları gözden geçirdi. Yapılan incelemelerde, aralarında Fox TV, Kanal D ve Show TV gibi popüler kanalların da olduğu yayınlara yönelik ceza kesilmesine karar verildi. Ayrıca TV8'deki MasterChef Türkiye ile Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'a da para cezası kesildi.

Son dönemlerde daha çok çevrimiçi platformlarla ilgilenen ve hatta bu yüzden de yoğun bir biçimde eleştirilen RTÜK, Türkiye'deki popüler dizi ve programları gözden geçirdi. Kurum tarafından yapılan incelemelerde, Show TV, Kanal D, Fox TV, TV8 ve Beyaz TV gibi kanallara idari para cezaları yağdı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre RTÜK, Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'e, Fox TV'de yayınlanan Öğretmen'e, Show TV'deki Ramo'ya ceza kesti. Ayrıca Derin Futbol, MasterChef Türkiye ve Gündem Özel gibi programlara da cezalar kesildi. Bunun dışında pek kimsenin bilmediği Anadolu TV, Nehir, Süper TV ve Dolunay INT gibi kanallara ise daha ağır yaptırımlar uygulandı.

Edinilen bilgilere göre Sadakatsiz isimli diziye çocuk ve gençleri olumsuz olarak etkilediği için, Ramo'ya ise bir bölümdeki işkence sahnesi nedeniyle ceza kesildi. Öğretmen dizisi ise öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programda ise kullanılan argo dil ve küfür, RTÜK'ün dikkatinden kaçmadı. TELE 1'de yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda ise polislerin hiçbir delil olmadan zan altında bırakılması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Çoğunlukla muhalif tartışmalara konu olan Halk TV de RTÜK tarafından para cezasına çarptırıldı. Gündem Özel isimli programda kurulan cümlelerle ilgili olarak kesilen cezada, "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ilkesinin ihlal edildiği ifade edildi. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki cezanın nedeni ise bir yarışmacıya yönelik tavırdı. RTÜK yetkilileri, bir yarışmacının ağlatılarak stüdyodan çıkmak durumunda bırakılmasının insan onurunu zedelediğini belirttiler.