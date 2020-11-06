Google 5 Kasım’da yayınlanan yeni blog yazısında, Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin altını çizdi. Google çalışanı ve Women Techmakers topluluğunun Türkiye yöneticisi Merve İşler, kadınların güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve tavsiyeler verdi.

Google, 2014 yılından beri tam 193 ülkede, kadınların teknoloji sektöründeki varlığını artırmak için bir proje yürütüyor. Women Techmakers, yani "Teknoloji Üreticisi Kadınlar" diyebileceğimiz bu topluluk, ülkemizde de aktif şekilde çalışıyor. Women Techmakers Türkiye’nin yönetiminden ise geliştirici Merve İşler sorumlu.

Uzun bir süredir, topluluğun ülkemizdeki etkinliklerini planlayan ekibin yöneten İşler, bugüne kadar teknoloji sektöründe yer kazanmaya çalışan pek çok kadına ulaştı. Google’ın 5 Kasım’da yayınladığı yeni blog yazısında, İşler’in açıklamaları ile Türkiye ve dünyada kadınların çevim içi ya da çevrim dışı güvenliğine dikkat çekildi.

Google, öz babası tarafından hayatı elinden alınan 16 yaşındaki Şeyma Yıldız’ı hatırlattı:

Google Global Pazarlama Lideri Rana Abdelhamid’in kaleme aldığı resmi blog yazısı, Şubat 2020’de öz babası tarafından “uygunsuz resimler” paylaştığı gerekçesi ile öldürülen 16 yaşındaki Şeyma Yıldız’ı hatırlatarak başlıyor. Ardından sadece Mayıs ayı içinde Türkiye’de 81 kadının daha şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatılıyor. İşte Google'ın Türkiye'de kadınların güvenliğine yönelik düzenlediği, Merve İşler yönetimindeki etkinlikler de bu nedenle çok önemli.

Merve İşler ve ekibi, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’de kadınların çevrim içi güvenliklerine yönelik düzenlenen Women’s Online Safety Hackathon etkinliğini yönettiler. Etkinlik kapsamında kadınların, özellike sosyal medyada güvende olmalarını sağlayacak önemli projeler geliştirildi. Google Global Pazarlama Lideri Rana Abdelhamid de etkinliğe katıldı ve Merve İşler’e önemli sorular yönlendirdi.

Google'ın Türk çalışanı Merve İşler: "Sessiz kalmamayı öğrendim"

Kadına yönelik çevrim içi ya da çevrim dışı şiddet ve taciz vakaları hakkında önemli dersler çıkardığını belirten Merve İşler, “Böyle durumlarda asla sessiz kalmamayı öğrendim. Kendimizi savunabilmemiz için olup bitenleri derinlemesine düşünmek ve bildirmek önemlidir.” açıklamasında bulundu ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kadına yönelik şiddeti önlemek için öğrenmemiz ve bilmemiz gereken birçok hukuki ve psikolojik husus var. Kadına yönelik şiddete tepki verirken psikolojik olarak desteklemeye çalıştığımız kişilere zarar vermemeye özen göstermeliyiz . Siber saldırılara veya zorbalığa uğradığımız durumlar konusunda asla sessiz kalmamak çok önemlidir. Şiddetin nasıl ortaya çıktığının farkında olmamız, gerçekleri bir araya toplamamız ve haber yoluyla haklarımızı savunmamız gerekiyor.”

“Gerekirse tüm fotoğraf ve paylaşımlarınızı gizli yapın”

Kadınlar, özellikle sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ediliyorlar, son yıllarda bu olayların sayısı giderek artıyor. Merve İşler, benzer durumlara karşı hazırlıklı olmak için platformlardaki gizlilik araçlarını hatırlatıyor:

“Gönderilerinizi kimlerin görebileceğini ve hatta arama sonuçlarındaki görünürlüğünüzü sınırlandırın. Bunun için sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını kullanın. Gerekirse tüm fotoğraf ve paylaşımlarınızı gizli yapın.”

“Paylaşımlarınızda konum etiketleri kullanmamaya çalışın, sosyal medya uygulamalarının konum bilgilerinize erişmesine izin vermeyin. Taciz eden kişileri engelleyin ve herkese açık şekilde bildirin. Paylaşımlarınızı sadece sizi tanıyan kişilerle yapabileceğiniz özel gruplarda yapın.”

İşler, açıklamasının devamında hem çevrim dışı hem de çevrim içi taciz ve şiddete karşı önlem alan diğer toplulukları da hatırlatıyor. Alie içi şiddetle mücadelede kadınlara hukuki ve tıbbi destek veren Mor Çatı Vakfı, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların aileleri tarafından kurulan ve yürütülen Kadın Cinayetlerini Durduracağız gibi platform ve topluluklar, bu konuda önemli roller üstleniyorlar.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Merve İşler ve ekibi düzenlenen Google'ın Kadınların Çevrim İçi Güvenliği Programı (Women's Online Safety Program) programı, şiddet ve tacize karşı teknolojik çözüm fikirleri olanlar için uygun bir ortam sundu. Şu an için başvuru formu kapalı ama program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşmanız, başvuruları kontrol etmeniz mümkün.