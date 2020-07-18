Netflix, oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk gibi isimlerin yer aldığı “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli dizi projesini ani bir kararla iptal etme kararı aldı. Şirketten şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Netflix, son birkaç senedir ülkemizde de film ve diziler üretiyor. Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101 gibi dizilerle Türkiye’de de büyük ses getiren Netflix’in, önümüzdeki süreçte çıkması beklenen “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli dizi projesinin iptal edildiği açıklandı.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yapacağı ve oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk gibi isimlerin yer aldığı dizi projesi, Netflix tarafından iptal edildi. Çekimlerini Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin Netflix tarafından iptal edilmesinin ardından, set ekibinin dekorları topladığı açıklandı. Ekip, bu sabah ilk kez sete çıkmışlardı.

Bu olayın basına sızmasının ardından şu an için Netflix’ten veya Ay Yapım’dan bir açıklama yapılmadı, ancak en kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı düşünülüyor.

Türkiye’deki diğer Netflix yapımlarının da iptal edilmesi gündemde

Netflix’in “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli dizi projesini iptal ettiği haberinin dışında kulislerde Atiye ve Kulüp yapımlarının da iptal edileceği ve bu sebeple çekim hazırlıklarının durduğu konuşuluyor. Netflix’in bu iptal kararı iddialarının ardında ne olduğu bilinmiyor, ancak Aşk 101 dizisiyle birlikte RTÜK ile birkaç kez karşı karşıya geldiğini görmüştük. Yaşanan olayların RTÜK’le bir ilgisi olup olmadığı şimdilik bilinmiyor, ancak konu hakkında yeni açıklamalar yapıldıkça sizleri durumdan haberdar edeceğiz.