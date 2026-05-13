Ruhi Çenet'ten Hantavirüs İddialarına Yanıt Geldi: "Test Sonucum Negatif"

YouTuber Ruhi Çenet, bir süredir hantavirüs taşıdığına yönelik iddialara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Barış Bulut

YouTuber Ruhi Çenet, Tristan da Cunha belgeseli çekimi için bulunduğu gemide patlak veren hantavirüs krizi sonrası ortaya atılan iddialara ve sağlık durumuna dair merak edilenleri yanıtladı.

Bakanlık verilerini paylaşan Ruhi Çenet, virüs taşıdığı yönündeki iddiaları yalanlarken, karantina sürecinin devam ettiğini belirtti ve üzerine atılan iddiaların tamamına Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Test sonucunun negatif olduğunu açıkladı

Ruhi Çenet, hantavirüse sahip olduğu yönündeki iddialarına karşı resmî test sonuçlarını paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kan, idrar ve tükürük testlerinin tamamının negatif çıktığını belirten Ruhi Çenet, şu an için virüs taşımadığını duyurdu.

Ruhi Çenet, sürecin başından bu yana Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket ettiğini ve bilgi akışının resmî kanallar üzerinden netleştirildiğini vurguladı. Test sonuçları negatif olsa da önlem amaçlı karantina sürecinin hâlâ devam ettiğini de ekledi.

"Riskten düğüne katıldıktan sonra haberim oldu"

Hakkındaki en ciddi eleştirilerden biri olan "virüs riskini bilerek düğüne katıldı" iddiasına da açıklık getiren Ruhi Çenet, tarihleri paylaştı. Düğüne 2 Mayıs tarihinde katıldığını, gemideki virüs riskini ise ancak 3 Mayıs’ta gemideki bir arkadaşından gelen WhatsApp mesajıyla öğrendiğini ifade etti.

Bu durumun belgeli olduğunu savunan Ruhi Çenet, bilinen bir riski kasıtlı olarak ihlal etmediğini, durumu öğrenir öğrenmez gerekli tıbbi süreci başlattığını söyledi.

