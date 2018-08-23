Elon Musk, dünyanın en popüler girişimcisi olmanın ağır bir yükü altında ezilmeye başladı. Sıradan bir insan olsa kimsenin umursamayacağı olaylar, başrolde Musk olunca değere biniyor. Hakkında itibarını karalayan pek çok iddia olan Musk, şimdi de Rus Twitter mizahının kurbanı oldu.

Elon Musk’ın sevgilisi şarkıcı Grimes, Grimes’ın arkadaşı Azealia Banks ve bu üçlünün geçirdiği bir hafta sonu… Son günlerde dünya basını bu hafta sonu yaşananları fazlasıyla gündeme taşıdı. Çünkü Banks’in iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Instagram Hikayeler üzerinden Musk’ın uyuşturucu etkisi altında Tesla’nın hisseleri ile ilgili Twitter paylaşımları yaptığını söyleyen Banks, Grimes’ın bütün hafta sonu kendisini fena dağıtıp sarkıntılık eden Musk’la ilgilendiğini söyledi. Musk tüm bu olayların ardından Instagram hesabını kapattı, nedenini de tuhaf bir şekilde açıkladı.

Son aylarda yaşadığı itibar kaybının da etkisiyle 2018’in kariyerinin en kötü yılı olduğunu söyleyen Musk, şimdi de Rus Twitter mizahına kurban gidiyor. Elon Musk’ın girişimci ve üretken kişiliğini tiye alan Rus kullanıcılar, kendisinin fikirleriyle dalga geçen çok sayıda içerik ürettiler.

Başlamadan önce Musk’ın Tesla ve SpaceX haricinde güneş enerjisi paneli olan kiremit ürettiğini, Boring Company ile açtığı tünellerden çıkan kayaları tuğlaya dönüştürüp sattığını, bir alev silahı üretip kısa sürede 10 milyon dolar para kazandığını, Mars yörüngesine bir araba gönderdiğini, Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocuklar için bir uzay roketinin yakıt tankını kullanmak istediğini bilin istedik. Daha çok var, ancak bu kadarı Rusların neden Musk ile uğraştıklarını anlamak için yeterli olsa gerek.

"Bunu nasıl buldun Elon Musk?"

Artık geceleri de rahat rahat rahatlayabileceksiniz:

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Kopan fermuar yerine ataş takan bir Rus, Elon Musk'a meydan okuyabilir mi?

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