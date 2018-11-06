Rusya'nın Karbon Salınımı Sorununa Türkiye'den Cevap

Dünyanın en çok karbon salınımı yapan ülkeleri listesinde dördüncü sırada olan Rusya için çözüm önerisi Yeditepe Üniversitesi'ndeki Profesör Natalya Ketenci'den geldi.

Yeditepe Üniversitesi’nden Profesör Natalya Ketenci, ekonomi geliştikçe Rusya’daki kirliliğin de arttığını ancak belirli bir eşiğe ulaştıktan sonra düşmeye başlayacağını çalışmasında açıkladı.

Çevresel Kuznet eğrisi olarak bilinen hipotezin geçerliliği Rusya Federasyonu’nun çevresel politikaları ve uygulamaları için gelişim vadediyor. Natalya Ketenci’nin yaptığı çalışma, aynı zamanda hava kirliliği ve karbon salınımları arasındaki ilişkiyi ve bunları etkileyen faktörleri bulmayı amaçlıyor.

Bunu yapmak için Ketenci enerji tüketimi, gerçek gelir, uluslararası ticaret, eğitim seviyesi ve kentleşme seviyesi ile ilgili Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanında bulunan 1991 ve 2016 yılları arasındaki yıllık verileri kullandı. Sonuç olarak çalışma Rusya’da çevre kalitesi hakkındaki politikaları belirleyenlere tavsiyeler sağladı.

Kirliliğin başlıca faktörlerini araştırırken Profesör Natalya Ketenci enerji tüketimi, gerçek gelir, eğitim ve kentleşme seviyelerinin önemli değişkenler olduğunu ancak dış ticaretin bir etkisinin olmadığına karar verdi.

Sonuç olarak Ketenci Rusya’nın ekonomik olarak gelişmesinin gerektiğini ve bu şekilde daha çevre dostu teknolojiler üretebileceğini belirtti.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.