Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, ekonomide ağır hasarlar bırakacak gibi görünüyor. Yeni haftanın başlaması ile dolar/ruble paritesi 100'ün üzerini gördü. Rusya Merkez Bankası, ekonominin korunabilmesi için bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm hiddetiyle devam ederken yeni hafta, Rusya için pek de iyi başlamadı. Rus rublesi, bu sabah itibarıyla dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybı yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan yaptırımlar, Rus ekonomisini zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda, dengelerin kurulabilmesi için piyasayaların olması gerekenden daha geç açılacağı belirtildi. Ayrıca ülkenin politika faizi alınan karar ile 1050 baz puan artırılarak yüzde 20 seviyesine çıkarıldı. Yabancı para cinsi repo piyasası askıya alınırken, Rusya'daki yabancı gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet satışları yapması da yasaklandı.

Dolar/Ruble paritesi 100'ün üzerine çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, piyasaları geçtiğimiz günlerden beri hareketlendirmişti. Ancak hafta sonu alınan kararlar, bugün çok etkili olmaya başlamış gibi görünüyor. Zira şubat ayının başında 75 seviyelerinde olan dolar/ruble paritesi, bugün itibarıyla 100'ün üzerine çıkmış durumda. Üstelik önümüzdeki saatler de çok kritik ve rublenin dolar karşısında direnip direnemeyeceği de belli değil. Bu arada; bazı iddialara göre Rusya Merkez Bankası'nın savaşın ilk gününden beri piyasalara doğrudan müdahale ediyor ve yapılan satışın miktarı 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı, elbette yalnızca bu iki ülkeyi etkilemiyor. Öyle ki altın, gümüş ve brent petrol gibi kıymetlerde de oynaklık mevcut. Örneğin brent petrol, an itibarıyla 103 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu da akaryakıt için iyi bir şey değil. Yani benzin ve motorine yeni bir savaş zammı daha kapıda olabilir...