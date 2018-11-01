Soyuz Roketi'nin Kaza Anını Gösteren Bir Video Yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Soyuz roketi kalkış esnasında bir kaza atlatmış ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleşecek yolculuk iptal edilmişti.

Ekim ayının başında Rusya'nın Soyuz roketi kalkış esnasında bir kaza geçirerek zorunlu iniş yapmış ve iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıma görevi ertelenmişti. Yaşanan kazanın ardından sebepleri araştırmaya başlayan Roscosmos, arızanın birinci ve ikinci aşamada ayrılma sinyali veren sensörün çalışmaması nedeniyle ortaya çıktığını açıklamıştı.

NASA'nın da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesini sağlayan tek insanlı uzay aracı konumunda olan Soyuz'un göreve 3 Aralık'ta döneceği ise gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor ve Soyuz'un benzer sorunlarla karşılaşmadan başarılı bir uçuş geçirmesi için gerekli önlemler alınıyor. Tüm bunlar yaşanırken de Roscosmos Twitter hesabında gerçekleştirdiği bir paylaşımla kazanın yaşandığı anı gözler önüne serdi.

Yaklaşık bir dakika boyunca devam eden videoda uzunca süre Soyuz'un yerden hızla uzaklaşmasını izliyoruz ve videonun sonunda ise hataya sebep olan patlama benzeri olay yaşanıyor. Video, kazanın düşünülenden çok daha korkutucu olduğunu da gösteriyor.

Kaza esnasında roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkan iki astronot, bu ürkütücü kazadan 30 dakikalık bir inişten sonra kurtulmuşlardı. Kaza gerçekleştiğinde roketin yerden uzaklığı ise 50 km'ye ulaşmış durumdaydı.