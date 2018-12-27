Rusya, yeni hipersonik kıtalararası balistik füzelerini yakın zamanda test etmeye başladı. Bugün yapılan başarılı bir denemenin videosu da yayınlandı.

Rusya’nın yeni roket sistemi, güçlü bir kıtalararası balistik füzeyi alıp ona “hipersonik süzülme” sistemleri ekleyerek oluşturulmuş. Bu sistemin kullanıldığı füzelerin hızı Mach 5 olarak adlandırılan, ses hızının beş katı seviyenin üstüne çıkabiliyor.

Rus devlet ajansı Sputnik’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin testin başarılı geçtiğini ve testleri tamamlanan füzelerin “zamanı gelince” hizmete gireceğini söyledi. Rusya, Avangard adını verdikleri füzelerini aslında 2018 başında açıklamıştı ancak o duyuruda ellerinde sadece animasyonlar vardı. Rusya’nın doğusundaki bir füze test tesisinde yapılan denemede roket hedefini başarıyla vurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada fırlatma hakkında bilgi verilirken, yeni sistemin füzelerin varolan istihbarat ve füze savunma ağlarının menzillerini aşabildiği, bu yüzden de efektif olarak durdurulamaz olduğu iddia edildi.

Amerikan ordu yöneticileri ise bu iddialara şüpheyle yaklaşıyor ve Rusya’nın açıklamalarını sorguluyor. Roket videoda Mach 5 hızına ulaşmıyor ancak roketin aktif olarak test edilmesi bu yolda önemli bir adım.