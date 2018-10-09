S-400 Füze Savunma Sistemini Çekici Kılan Şey Nedir?

Rusya'dan alacağımız S-400 füze savunma sistemleri ile alakalı son zamanlarda özellikle ABD ile sıkça problemler yaşadık ve konu basını hayli meşgul etti. Peki, bu S400'ü çekici kılan şey nedir?

İlk etabı 2019 yılında teslim edilmesi planlanan S-400 füze savunma sistemi, pek çok yönden aslında alternatif savunma sistemlerinden daha iyi sayılır.

SIPRI Uzmanı Siemon Wezeman konuyla ilgili olarak Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "S-400'teki radar sistemi ve diğer gözlem araçları, füzeler gibi geniş bir menzile sahip. Radarlar, 600 kilometre mesafedeki hedefleri tespit ediyor, füzeler de 400 kilometreye kadar etkili olabiliyor. Görünmezlik teknolojisini kullananlar da dahil çok sayıda potansiyel hedefi aynı anda takip edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de 4 adet S-400 füze savunma sistemi aldığını biliyoruz. Bu satın almanın bizim için yaklaşık maliyeti 2.5 milyar dolar civarında. S-400 sistemi, Rusya'nın soğuk savaş döneminden itibaren geliştirmeye başladığı savunma sisteminin dördüncü neslini ifade ediyor. Testlerine 1999 sonunda başlanan sistem, 2007 yılında faaliyete alındı. Sistem her türlü seyir füzesi, balistik füzesi ve hava aracını yok etme kabiliyetine sahip.

4 aşamalı sistemden oluşan S-400 savunma sistemi, kendi içinde gayet disiplinli çalışmakta. Başbakanlık dönemi sırasında Binali Yıldırım, Patriot sisteminin S-400'lere rakip olamayacağını belirterek şunları söylemişti : "Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin alternatifi değil. Türkiye S-400 kararını zaten vermiştir.'