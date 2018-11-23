Bir Tırnağınız Kadar Olduğuna İnanamayacağınız Aslan Balığı

Okyanus seviyesinin 30 metre altında dalış yapan bir dalgıç, tırnak boyundaki aslan balığının fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Florida kıyılarının 8 kilometre açıklarında dalış yapan Steven Kovacs, Atlantik Okyanusu'nun en muhteşem görünen canlılarından birinin makro boyutunda fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Su altı dünyasının en fotojenik canlıları arasında gösterilen aslan balığı, bu ünvanı neden hak ettiğini de göstermiş oldu.

Dalgıçların aslan balığına sık sık rastladığı bilinse de bu canlıların fotoğraflanması pek mümkün olmuyor. Bunun iki sebebi var: Birincisi demin de belirttiğimiz üzere aslan balığı sadece baş parmak tırnağı büyüklüğünde ve fotoğraflanması çok zor. İkinci sebepse zehirli bir iğne taşımaları. Bu sebeple dalgıçlar bu canlıya çok da yaklaşmamaya gayret ediyor.

Bu muhteşem canlıyı fotoğraflamayı başaran Kovacs, hobi olarak dalgıçlık yapan 50 yaşında bir dişçi. Fotoğrafları çekmek için bir aslan balığı lavrası aramaya çıktığını belirtiyor. Bu balığı ve sunduğu enfes renk paletini görebildiği için çok şanslı olduğunu belirten Kovacs heyecanını gizleyememiş.