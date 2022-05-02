Türk sinemasının yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi olan usta oyuncu Sadri Alışık, oyunculuk kariyeri boyunca sayısız filmde rol almış ve bizi kah güldürmeyi kah ağlatmayı başarmıştır. Özellikle canlandırdığı Turist Ömer karakteri ile akıllara kazınan Sadri Alışık’ın tekrar tekrar izleyebileceğiniz en iyi filmlerini listeledik.

1925 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen Sadri Alışık, genç yaşta gönlünü tiyatroya kaptırdı. Sinema dünyasına adım atmasıyla birlikte Yeşilçam için yeni bir dönemin kapıları aralandı. Turist Ömer ve Ofsayt Osman gibi akıllara kazınan karakterleri de canlandırdığı 200’den fazla filmde rol aldı. 1995 yılında hayatını kaybettiği zaman geride Türk sinema tarihine damga vurmuş sayısız film bırakmıştı.

Sadri Alışık, rol aldığı filmlerle izleyenleri bazen güldürmüş bazen ağlatmıştır. Bu duyguları beyazperde üzerinden o kadar iyi yansıtmıştır ki aradan yıllar geçse bile sahne sahne ezberlenen filmleri hala aynı keyifle izlemek mümkündür. Usta oyuncuyla henüz tanışmayanlar ya da keyifli bir film maratonu yapmak isteyenler için IMDb puanlarına göre en iyi Sadri Alışık filmlerini listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik.

IMDb puanlarına göre en iyi Sadri Alışık filmleri:

Sinema tarihimizin en etkileyici filmlerinden: Ah Güzel İstanbul

Yıl: 1966

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Ahmet Boyacıoğlu, Ayla Algan, Erdal Özyağcılar

IMDb: 8.0

Türk sinemasının usta ismi Atıf Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda olduğu Ah Güzel İstanbul filmi, sinema tarihimizin en etkileyici filmlerinden biri olarak kabul edilir. Varlıklı ailesinden kalan yalıyı satarak piyanosu ile yalının bahçesindeki gecekonduda kalan Haşmet, bir gün para kazanmak için sokak fotoğrafçılığı yaparken köyünden ünlü olmak için İstanbul’a gelen Ayşe ile tanışır. Ayşe ile Haşmet arasındaki ilişki giderek bir aşka dönüşür ancak sonu pek de mutlu bitmez.

Ofsayt Osman ile tanışıyoruz: Şaka ile Karışık

Yıl: 1965

Tür: Dram, Komedi, Romantik

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Sadri Alışık, Ajda Pekkan, Filiz Akın

IMDb: 8.0

Şaka ile Karışık Sadri Alışık sözünü dillere pelesenk yapan ve izleyenleri Ofsayt Osman karakteri ile tanıştıran Şaka ile Karışık filminde, talihin bir türlü yüzüne gülmediği Osman’ı izliyoruz. Serserilerin arasında güvenilir biri olup olmadığını merak eden iki zengin Osman'a bir çek verirler. Osman, çeki bir ay boyunca güvenle saklar ancak aşık olduğu Filiz'in paraya ihtiyacı olması olayları biraz karıştıracaktır.

Aşk mı para mı: Ah Müjgan Ah

Yıl: 1970

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Mehmet Dinler

Oyuncular: Sadri Alışık, Esen Püsküllü, Salih Güney

IMDb: 7.7

Fakir bir mahallede yaşayan ve birbirini seven Hüsnü ile Müjgan, Müjgan’ın annesinin tüm itirazlarına rağmen evlenmeye karar verirler. Para biriktirmek için bir terzide çalışmaya başlayan Müjgan, buradaki lüks hayata özenir ve annesinin de teşvikiyle Hüsnü’yü bırakıp zengin Faruk ile evlenir. Ancak o zengin hayat, fakir mahallesindeki samimiyetten ve sevgiden uzaktır. Müjgan, yıllar sonra Hüsnü ile karşılaşır ve sinema tarihinin unutulmaz bir sahnesini izleriz.

Aşkın gözü kördür: Serseri

Yıl: 1967

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Nuri Ergün

Oyuncular: Sadri Alışık, Sema Özcan, Süleyman Turan

IMDb: 7.7

Kimi kimsesi olmadığı için bir kulübede tek başına yaşayan serseri Kazım, balıkçılık yaparak geçinmektedir. Gözüpek olduğu kadar iyi kalpli bir adam da olan Kazım, bir gece sahildeyken Zeynep ile tanışır. Zeynep’in gözleri görmemektedir. Zeynep’in gözlerinin açılması için gerekli olan ameliyat parasını toplamak için elinden geleni yapmaya başlayan Kazım ile Zeynep arasında bir aşk filizlenir.

Bir efsane doğuyor: Turist Ömer

Yıl: 1964

Tür: Komedi

Yönetmen: Hulki Saner

Oyuncular: Sadri Alışık, Zuhal Tan, Çolpan İlhan

IMDb: 7.5

Türk ve dünya sinemasının en efsane karakterlerinden birinin doğduğu Turist Ömer filminde, hayatın her anından keyif alan gamsız karakter Turist Ömer ile tanışıyoruz. Ufak tefek işler yapsa da bir türlü yoksulluktan kurtulamayan Turist Ömer, bir reklam için girdiği bankada soyguncularla karşılaşır ve yanlışlıkla para dolu çantayı alır. Sonrasında yaşananlar hem bu karakterin neşesini hem de merhametini izleyiciye gösterecektir.

Yıldızlararası kahkaha: Turist Ömer Uzay Yolunda

Yıl: 1973

Tür: Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen: Hulki Saner

Oyuncular: Sadri Alışık, Ferdi Merter, Elif Pektaş

IMDb: 7.2

Bilim kurgu türünün en önemli kült eserlerinden biri olan Star Trek dizisi, dünyada ilk kez Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile sinemaya uyarlamıştır. Olsa olsa Turist Ömer’in başına gelecek olaylar silsilesi sonunda karakterimiz kendini Yıldız Gemisi Atılgan’ın içinde bulur. Gemi ile birlikte bambaşka dünyalara seyahat eden karakterimiz, Uzay Yolu ekibinin içinde bile kendini sevdirmeyi başarır.

İspanya’da gerçek turist: Turist Ömer Boğa Güreşçisi

Yıl: 1971

Tür: Komedi

Yönetmen: Hulki Saner

Oyuncular: Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Feri Cansel

IMDb: 6.7

Neşeli yoksulumuz Turist Ömer’in yolu, bu filmde İspanya’ya düşer. Rodrigez isimli bir şarkıcının düşürdüğü cüzdanı ona teslim ederek onunla birlikte İspanya’ya giden Turist Ömer, bu sefer gerçekten bir turisttir. Elbette burada da maceralar peşini bırakmaz ve bir soygunun içinde bulur kendini. Olaylar öyle bir gelişir ki Turist Ömer sonunda ringde boğalara karşı mücadele etmek zorunda kalır.

Afrika savanında bir turist: Turist Ömer Yamyamlar Arasında

Yıl: 1970

Tür: Komedi

Yönetmen: Hulki Saner

Oyuncular: Sadri Alışık, Elif Pektaş, Feri Cansel

IMDb: 6.7

Gelse gelse bizim turistin başına gelir diyebileceğimiz olaylar sonucunda Turist Ömer’in yolu bu sefer de Afrika’ya düşer. Kahramanımız nereden estiyse kendine bir dövme yaptırır. Bu dövmenin, Manda Gözü isimli efsane bir hazine planı olduğu ortaya çıkınca kabile reisi ile birlikte Afrika’ya gider. Turist Ömer’in Afrika’da yaşadıkları hem komik hem de aksiyon dolu bir macera olacaktır.

Masallar diyarının kapıları aralanıyor: Ali Baba ve Kırk Haramiler

Yıl: 1971

Tür: Komedi, Fantastik

Yönetmen: Nuri Ergün

Oyuncular: Sadri Alışık, Feri Cansel, Yusuf Sezgin

IMDb: 6.7

Her filminde karşımıza bambaşka bir karakter olarak çıkan Sadri Alışık, Ali Baba ve Kırk Haramiler filmi ile masallar dünyasının kapılarını aralar ve bu sefer Ali Baba olarak beyazperdede görünür. Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını anlatmaya gerek yok. Filmin en büyük özelliği ise bu masalı, bizim kültürümüzle harmanlaması ve pek çok usta oyuncunun canlandırdığı karakterlerle unutulmaz bir görsel şölene dönüştürmesidir.

İstanbul’da aşkı arayanlar: Darıldın mı Cicim Bana

Yıl: 1970

Tür: Komedi

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Sadri Alışık, Esen Püsküllü, Yusuf Sezgin

IMDb: 6.5

Türk sinemasının usta ismi Atıf Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda olduğu Darıldın mı Cicim Bana filminde, girdiği hiçbir işte dikiş tutturamayan yoksul Osman’ın hikayesini izliyoruz. Amcasının çağırması ile İstanbul’a gelen Osman, burada sevgilisi aramak için yola çıkan Erol ile tanıştır. Bu iki karakterin tanışması ile birlikte ortaya yer yer romantik, çoğu zaman oldukça komik bir macera çıkar.

Türk sinemasının en önemli değerlerinden biri olan usta oyuncu Sadri Alışık’ın tekrar tekrar keyifle izleyebileceğiniz IMDb puanı en yüksek filmlerini listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Favori Sadri Alışık filminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.