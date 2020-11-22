Özellikle kış aylarında etkisini artırmasından korkulan COVID-19'a karşı geliştirilecek aşıyla ilgili oldukça önemli bir soru bulunuyor: koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? İşte bu sorunun cevabını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Dünya genelinde 1,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar konusunda olumlu haberler gelmeye başladı. ABD'de Moderna, Almanya'da ise BioNTech & Pfizer, üçüncü fazdaki aşılarının etki oranının %90'ın üstünde olduğunu dile getirdi.

Şu an ise özellikle BioNTech & Pfizer aşısının taşıma ve depolama sorunlarıyla ilgili çözümler düşünülüyor. Bu aşının soğuk bir ortamda taşınması ve korunması gerekliliği çözülmesi gereken bazı sorunları da peşinde getiriyor. Peki, tüm bu sorunları atlattığımızı varsayarsak koronavirüs aşısı ücretsiz olacak mı?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkileyen ve son günlerde etkisini daha da çok göstermeye başlayan koronavirüse karşı geliştirilen aşı, ücretsiz mi olacak? Merak edilen bu soruyu Hürriyet Gazetesi Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Sağlık Bakanı Koca, bu soruyu "Risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanmasının ücretsiz olarak tamamlanacak" şeklinde cevapladı. Müftüoğlu, ayrıca aşının genel olarak ücretsiz olacağını düşündüğünü ancak risk grubundaki kişilerin öncelikli olacağını dile getirdi.

Tabii burada üretim kapasitesi sorunu da devreye giriyor. BioNTech & Pfizer, yıl sonuna kadar 20 milyon kişilik aşı üretebileceğini önümüzdeki sene ise 600 – 650 milyon kişilik aşı üretebileceğini dile getiriyor. Müftüoğlu; ABD'nin 300 milyon, AB'nin 200 milyon, Güney Kore ve Japonya'nın 100'er milyon, İngiltere'nin ise 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini ve dolayısıyla mRNA aşısına ulaşmanın kolay olmayacağını söylüyor.

Müftüoğlu, bazı ülkelerde Çin'de ve Rusya'da geliştirilen aşıların kullanılabileceğini, zaten Türkiye'nin de yola Çin aşısıyla çıktığını ifade ediyor. Ülkelerin aşı politikalarını ilerleyen dönemlerde çok daha net olarak görebileceğiz gibi duruyor.