Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 kişinin karantinaya alındığına dair iddialar yalanlandı. Bakanlık tarafından açıklamanın yanı sıra, Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti.

Tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran koronavirüs salgınının yavaş yavaş azalmasıyla birlikte normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda birçok işyeri yeniden faaliyet vermeye başlarken, binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavlar da gerçekleştirilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavından sonra, bugün de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı.

Geçtiğimiz hafta virüs önlemleriyle birlikte yapılan MSÜ sonrası, ortaya birçok iddia atılmıştı. Genellikle birçok kişinin virüs kaptığı şeklinde olan iddialardan biri de 400 öğrenciye virüsün bulaştığı ve bu öğrencilerin karantina altına alındığıydı. Sınava giren öğrencileri korkutan bu iddiaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve bakanlıktan yanıt gecikmedi ve bu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti:

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaysa şu şekilde:

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’nde sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir.

bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yüreklere su serpti. Bakan, 400 kişinin karantina altında olduğunun asılsız olduğunu "Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır" sözleriyle ifade etti.