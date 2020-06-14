Gösterim tarihi 2021 yılı olarak açıklanan film The Hitman’s Wife’s Bodyguard için ilk poster, filmin başrol oyuncusu Salma Hayek’ten geldi. Yıldız oyuncunun, Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson ile birlikte görüntülendiği poster pek çok kişi tarafından beğenildi.

2017 yapımı The Hitman’s Bodyguard filminin devamı olarak bilinen aksiyon komedi türündeki The Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın çekimleri yaklaşık bir sene önce tamamlanmış ve filmin çıkış tarihi Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilediği ve ortaya çıkardığı sektörel krizden ötürü yeni bir açıklamayla filmin önümüzdeki senenin yaz aylarına kadar ertelendiği bildirilmişti. Duyuru yakın zamanda bu haberi resmi Instagram hesabından paylaşan Salma Hayek tarafından yapılmıştı.

Üzücü haberin yanı sıra Salma Hayek’ten bir de güzel haber geldi ve yıldız oyuncu filme ait ilk posteri yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Filmdeki rol arkadaşları Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson ile görüntülenen Hayek, bu eğlenceli paylaşımıyla hayranlarından ve filmi dört gözle bekleyen sinema severlerden pek çok beğeni almayı başardı.

Film aksiyon ve komedi türünde olacak:

Önceki filmi izleyenlerin hatırlayacağı karakter Darius Kincaid’in eşine odaklanan yeni film de aksiyon ve komedi türlerini temsil ederek izleyiciye keyifli dakikalar vadediyor. Bodyguard Michael Bryce ve korunan Darius Kincaid etrafında dönen ilk filmin aksine bu kez gözler Salma Hayek’in canlandırdığı Sonia Kincaid karakterine çevriliyor. İlk filmde yer alan Gary Oldman ve Richard E. Grant gibi yetenekli oyuncuların ikinci filmde yerlerini Morgan Freeman, Antonio Banderas ve Frank Grillo gibi isimlere bırakacağı söyleniyor.

Freeman ve Banderas’ın karakterlerinin henüz kim oldukları bilinmese de oyuncuların hayranları bu haber dolayısıyla oldukça heyecanlı bir bekleyişte. Bunlara ek olarak filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmeni olan Patrick Hughes’ın oturduğu söyleyelim. Ayrıca filmin senaryosunu da tanınmış isimler olan Brandon ve Phillip Murphy kaleme almış durumda. Devam filminde rollerin nasıl şekilleneceğini önümüzdeki günlerde gelecek yeni haberler sayesinde öğrenebileceğiz.