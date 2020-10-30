Samanyolu'nda 300 Milyona Yakın Yaşanabilir Gezegen Var

NASA'nın geçtiğimiz gün paylaştığı yazısına göre Kepler uzay teleskobu, bugüne kadar galaksimizde 300 milyon civarında yaşanabilir gezegen keşfetti. Üstelik bu sayı, gezegen araştırmalarında koyulan sınırlamalarla düşüş yaşayan bir sayıydı.

Günümüzün cevabı en merak edilen sorularından birisi de diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığı sorusuydu. Bu sorunun cevabı henüz kesin olarak bulunabilmiş değilken araştırmacılar, son hızla üzerinde yaşam olabilecek gezegenleri bulma çalışmalarına devam ediyorlar.

Öte yandan merak edilen bir şey de Dünya gibi bir yıldıza üzerinde yaşam olabilecek kadar uzakta olan bir gezegenin olup olmadığıydı. İşte bu sorunun cevabı, araştırmacıların gezegen keşfetme serüveninde en büyük yardımcılarından birisi olan Kepler uzay teleskobu tarafından verildi.

300 milyon civarında yaşanabilir gezegen bulunuyor:

2009 yılında uzaya fırlatılan Kepler uzay teleskobu, 30 Ekim 2018 günü iticilerinin yakıtının tükenmesi sonucunda emekliye ayrılmıştı. Fakat teleskop, insan ömrünün araştırmakla bitiremeyeceği kadar yaşama elverişli olma ihtimali bulunan gezegen keşfetmeyi başardı.

Milyarlarca gezegenin keşfine imza atan Kepler teleskobu, 300 milyon civarında da Dünya benzeri gezegen keşfetti. Bu gezegenler tıpkı Dünya gibi kayalık ve yaşama elverişli bir yapıya sahipti. Elbette Kepler'in keşfettiği bu 300 milyon gezegenin hepsi de kendi galaksimiz olan Samanyolu galaksisinin içindeydi.

NASA'nın geçtiğimiz gün yayınladığı yazısında sözleri paylaşılan Ames Araştırma Merkezi'nden Steve Bryson, bu konu hakkında 'Kepler halihazırda bize milyarlarca gezegen olduğunu söyledi. Ancak şimdi bu gezegenlerin bir kısmının kayalık ve yaşama elverişli olduğunu biliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kepler'in verdiği 300 milyon sonucu, Dünya benzeri gezegen arayışında yapılan sınırlamalar sonucunda ancak bu sayıya inmişti. Dünya benzeri öte gezegen arayışında Dünya'nın 0.5 – 1.5 katı kütlede olması ve yıldızların 4.530 – 6.025 derece arasında etkin sıcaklığa sahip olması gibi sınırlamalar bulunuyordu. Bu sınırlamalar bile Dünya benzeri gezegen sayısını büyük oranda düşürmüştü.