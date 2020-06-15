Samanyolu'nda 30'dan Fazla Gezegende Medeniyet Olabilir

İngiltere’den bilim insanları, Dünya’da yaşamın gelişmesini sağlayan koşullardan yola çıkarak Samanyolu Galaksisi’nde bulunan gezegenleri incelediler. Yapılan çalışma, Samanyolu’nda bulunan 30’dan fazla gezegende Dünya’dakine benzer bir medeniyetin olabileceğini gösteriyor.

İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, Samanyolu’nda bulunan diğer gezegenlerde Dünya’dakine benzer bir yaşam geliştiğini varsayarak, Dünya’daki yaşamın evrimine benzer bir evrime ev sahipliği yapabilecek gezegenleri belirleyerek galakside kaç gezegenin gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapabileceğini tespit ettiler.

Bilim insanlarının çalışması, Samanyolu’nda medeniyetlere ev sahipliği yapabilecek gezegenlerin varlığını araştırmakla beraber Dünya’daki yaşamın geleceğine ışık tutacak veriler de elde etti. Çalışmaya göre Dünya’daki yaşamın devamı, umduğumuz kadar uzun sürmeyebilir.

Araştırmacılar, evrime kozmik ölçekte bakarak gezegenleri incelediler

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Nottingham Üniversitesi’nden Christopher Conselice, Dünya’daki gibi zeki bir yaşam formunun gelişmesi için 5 milyar yıl zaman geçmesi gerektiğini varsayıldığını belirtti. Conselice, bu şekilde bakıldığında galakside en az birkaç düzine medeniyet olması gerektiğini söyledi.

Çalışmanın detayları hakkında da bilgi veren Christopher Conselice, çalışmadaki fikirlerinin evrime kozmik ölçüde bakmak olduğunu söyledi. Conselice, çalışmayı gerçekleştirmek için Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismi verilen bir hesaplamayı kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Astrobiyolojik Kopernik Sınırı için iki değer kullanılıyor. Bunlardan ilki, bir gezegende zeki yaşam formlarının gelişmesi için oluşumdan sonra 5 milyar yıl geçmesi gerektiğini söyleyen zayıf sınır. İkincisi ise yaşamın 4.5 milyar ile 5 milyar yıl önce başladığını gösteren güçlü sınır.

Bilim insanları, çalışmalarında Astrobiyolojik Kopernik Sınırı değerlerinin ikincisi olan güçlü sınırı kullandılar. Aynı zamanda zeki türlerin metal açısından zengin ortamlarda gelişmesi gerektiği de çalışmada bir faktör olarak değerlendirildi. Bunun nedeni, insanlığın Güneş’te bulunan metal nedeniyle metal açısından zengin bir ortamda gelişmiş olmasıdır.

Araştırmacılar, koşulları belirledikten sonra Samanyolu’ndaki kaç gezegenin bu koşulları karşılayabileceğini anlamak için yaşamın nerede oluşabileceği hakkındaki varsayımları çalışmalarında kullandılar.

36 gezegende zeki yaşam formları olabilir

Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, yukarıda belirtilen iki faktörü kullanarak Samanyolu’nda zeki yaşam formlarını içeren medeniyetlerin olabileceği 36 gezegen belirlediler. Ancak bu gezegenlerle iletişim şu anda imkansız gibi görünüyor.

Tespit edilen gezegenlerle irtibat kurmak için şu anda radyo sinyallerinin gönderilmesi ve onlardan gelecek radyo sinyallerinin iyi bir şekilde alınması gerekiyor. Ancak tespit edilen gezegenlerin en yakınının Dünya’dan 17.000 ışık yılı uzakta olması, bu iletişimi imkansız hale getiriyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Christopher Conselice, “Araştırmamız, Dünya dışı akıllı medeniyetler arayışının sadece yaşamın nasıl oluştuğunun varlığını ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi medeniyetimizin ne kadar süre hayatta kalacağı konusunda da bize ipuçları veriyor” dedi.