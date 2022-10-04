Exxen, futbol sevdalıları için '5 gün ücretsiz izle' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında platforma yeni üye olanlar, 5 gün boyunca Şampiyonlar Ligi dahil Avrupa kupası mücadelelerini ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Futbol dünyasının zirvesi Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın haklarını elinde tutan Exxen, bugün tüm futbol hayranlarını sevindirecek bir haberle geldi. Acun Ilıcalı’nın dijital yayın girişimi olan platform, Exxenspor’a yeni üye olanlara 5 gün boyunca karşılaşmaları ücretsiz izleme fırsatı sunacak.

Bugün itibarıyla geçerli olacak kampanya kapsamında futbolseverler, önümüzdeki günler boyunca gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi maçlarını ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ücretsiz izlenebilecek karşılaşmalar, bu akşamdan itibaren başlayacak. Bugünkü tüm karşılaşmalar şu şekilde olacak:

Bugün ücretsiz olarak izlenebilecek karşılaşmalar:

Bayern Münih – Viktoria Plzeň (4 Ekim 19.45)

Marsilya – Sporting Lizbon (4 Ekim 19.45)

Liverpool – Rangers (4 Ekim 22.00)

Ajax – Napoli (4 Ekim 22.00)

Porto – Leverkusen (4 Ekim 22.00)

Club Brugge – Atletico Madrid (4 Ekim 22.00)

Inter – Barcelona (4 Ekim 22.00)

Eintracht Frankfurt – Tottenham (4 Ekim 22.00)

Kampanyadan nasıl faydalanılır?

Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, bu bağlantıya tıklayarak Exxen Spor’un ana sayfasına ulaşmak ve üye olmak. Oluşturduğunuz üyelikle 5 gün boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.