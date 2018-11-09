Vatandaşa, Hiç Gitmediği Avusturya'dan Trafik Cezası Geldi

Samsun’da yaşanan 48 yaşındaki Muharrem Şengül'e, hayatı boyunca bir kez bile ayak basmadığı Avusturya'dan 350 euro trafik cezası kesildi.

2011 yılında Gürcistan'dan vatandaşlık alarak çifte-vatandaş olma hakkı kazanan Muharrem Şengül, pasaportunu en son 2010 yılında Libya'dan Türkiye'ye giriş yaparken kullandığını, gelen ceza karşısında hayatının şokunu yaşadığını belirtti.

Muharrem Şengül'ün açıklamaları şöyle:

“Yabancı bir mektup gördüm. Mektubu açında 350 avro yazdığını görünce birisinin para gönderdiğini sandım. Daha sonra Almanca bilenlere mektubu gösterdiğimde trafik cezası yediğimi anladım. En son Türkiye’ye 2014 yılında giriş yaptım. Ondan sonra da yurt dışına hiç çıkmadım. Avusturya’ya da hayatımda hiç gitmedim. Gitmeyi düşünüyordum ama artık korkuyorum. Adıma kesilen cezayı görünce kararımdan vazgeçtim. Bana gelen evrakta, hız limitinin 70 km olduğu yerden 122 km hızla geçtiğim yazıyor. Bu ceza beni huzursuz etti. Konuyla alakalı Türk yetkililere başvurdum. Bana, herhangi bir Avrupa ülkesine giriş yaptığımda tutuklanabileceğim belirtildi ve bu cezayı ödemem gerektiği söylendi. Ceza da az bir miktar değil. Mağdur durumdayım."

"Eğer benim adıma kayıtlı aracım varsa cezayı yatırayım bana aracımı versinler. Hiç gitmediğim bir ülkede bilgimin olmadığı bir araba nedeniyle ceza yedim. Hala onun şaşkınlığını yaşıyorum. Yediğim ceza, Türk parasıyla 2 bin 200 liraya denk geliyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Haberlerde, ‘Ankara’daki adam Gaziantep’te ceza yedi’ diye olaylar görüyordum ama uluslararası bir yerde ceza yiyen ise ilk benim sanırım.”