Drift Atan Sürücüye Türkiye Tarihinin En Ağır Cezası Kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir gün arayla Cumhuriyet tarihimizin en ağır trafik cezaları kesildi.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM tarafından onaylanan yeni yasayla ciddi trafik cezalarının ödeneceği bir döneme gireceğimizi sizlerle paylaşmıştık. Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan bir sürücü, aldığı 7 bin 969 TL ceza ile Türkiye rekoru kırdı. Ancak rekoru sadece 2 gün elinde tutabildi: 2 gün sonra aynı eylemi gerçekleştiren bir başka sürücüye 9 bin 154 TL ceza kesildi.

İlk ceza Manavgat Sanayi Sitesi yakınlarında kesildi. Polis kontrolleri esnasında, ön ve arka plakaları sökülen Doğan model aracın drift yaparak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Üstüne üstlük dur ihtarına uymayan sürücü 20 dakika boyunca şehir içinde kovalandı ve sonunda bir oto boyacıda yakayı ele verdi. Plakaları aracın bagajında bulunan A.S.E isimli sürücüye toplam 7 bin 969 TL ceza kesildi ve aracı 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Bir diğer olay ise ertesi gün yine Manavgat'ta gerçekleşti. Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde M.K isimli sürücünün kullandığı Doğan model araca ceza yağdı. Ehliyetsiz araç kullanmak, drift atmak, kemer takmamak ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmak cezalarının hepsini alan sürücüye tam 9 bin 154 TL ceza kesildi. Böylelikle iki farklı Doğan model araç, iki günde iki rekor kırmayı başardı.