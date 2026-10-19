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Samsung’un 2027’de Tanıtacağı Katlanabilir Telefonlar Sızdırıldı: Kaydırılabilir Ekranlı Model Geliyor!

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Samsung’un 2027’de 6 farklı Galaxy Z modeli tanıtacağı iddia edildi. Aralarında kaydırılabilir ekranlı bir telefon da olacak.

Samsung’un 2027’de Tanıtacağı Katlanabilir Telefonlar Sızdırıldı: Kaydırılabilir Ekranlı Model Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, katlanabilir telefon alanında en iddialı markalardan biri konumundaydı. Yeni gelen bir sızıntı ise Güney Koreli firmanın 2027’de âdeta katlanabilir telefon şovu yapacağını ortaya koydu. Sızıntı, sektörde bilinen bir isim olan TheGalox adlı kullanıcı tarafından ortaya atıldı.

İddiaya göre şirket, alışılagelmiş model sayısını iki katından fazla artırarak pazara tam altı farklı Galaxy Z cihazı sunmayı planlıyor. Bu modeller; **Galaxy Z Slide, Galaxy Z TriFold 2, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z Fold 9 Pro, Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Flip 9 **olabilir.

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Samsung’un 2027’de Tanıtacağı Katlanabilir Telefonlar Sızdırıldı: Kaydırılabilir Ekranlı Model Geliyor!
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Kaydırılabilir Z Slide modeli gelecek

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İddia edilen listede en çok dikkat çeken ve alışılmışın dışındaki cihaz kuşkusuz Galaxy Z Slide. Klasik Fold veya Flip serisindeki gibi ikiye katlanmak yerine, ekranını dışa doğru genişleten kayar/makaralı bir mekanizma kullanacağı öne sürülen cihaz tamamen yeni bir form faktörü bizlere sunacak.

Samsung daha önce MWC gibi fuarlarda benzer kayar ekran konseptlerini sergilemiş olsa da nihai ekran boyutu veya cihazın tam olarak nasıl çalışacağına dair detaylar henüz netleşmiş değil.

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Öte yandan, serinin liderliğini ilk cihaz olarak Galaxy Z TriFold 2'nin çekmesi bekleniyor. Ayrıca Flip 9 ve kitap tarzı katlanan Fold serisi kendi içinde ayrılacak. Fold 9, Fold 9 Pro ve Fold 9 Ultra şeklinde üç farklı seviyeye bölüneceği iddia edilen bu seri, farklı boyut, özellik ve fiyat noktalarıyla belirgin katmanlar oluşturacak. Kaynak, tüm serinin kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen daha iyi pil ömrü, daha ince tasarım ve daha hafif gövde geliştirmelerini alacağını da eklemiş.

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Samsung Katlanabilir Telefon

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