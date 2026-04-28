Samsung'un Akıllı Gözlükleri Sızdırıldı: Tasarımı Böyle Olacak!

Samsung'un geliştirdiği Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerin fiyatı ortaya çıktı.

Samsung, geçen yılın sonlarında Galaxy XR ismini verdiği karma gerçeklik gözlüklerini tanıtarak giyilebilir teknoloji alanında önemli bir hamle yapmış ve yepyeni bir kategoriye girmişti. Şirketin bunun yanı sıra daha günlük kullanıma uygun Meta Ray-Ban benzeri gözlük geliştirdiği de söyleniyordu.

Şimdi ise Samsung’un bu akıllı gözlükleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Android Headlines, Samsung’un akıllı gözlüklerinin tasarımını sızdırdı. Sızıntı, gözlükler hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Samsung’un akıllı gözlükleri böyle görünecek

Sızıntıya baktığımızda Samsung’un akıllı gözlüklerinin Meta’nın Ray-Ban gözlükleriyle neredeyse aynı olduğunu göreceğiz. Cihaz, gündelik olarak rahatsız etmeden kullanabileceğiniz geleneksel gözlükleri andıran bir tasarımla sunulacak. Ekranı olmayacak, kamerayla gelecek.

Şimdiye kadar sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon AR1 işlemci göreceğiz. Bunun yanı sıra 12 MP’lik Sony IMX681 kamera, 155 mAh batarya, kemik iletimi hoparlörler olacak. Gözlüklerin mayısta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılma ihtimali var. Fiyatının ise **379 ila 499 dolar **arasında olacağı söyleniyor.

Bu modelin ekranlı olmayacağını tekrar belirtelim. İddialara göre Samsung, micro-LED ekranları daha premium bir gözlük için saklıyor. 600-900 dolar bandında fiyata sahip olması beklenen o gözlüklerin 2027’de piyasaya sürüleceği konuşuluyor.