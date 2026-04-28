Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Samsung'un Akıllı Gözlükleri Sızdırıldı: Tasarımı Böyle Olacak!

Gökay Uyan

Samsung, geçen yılın sonlarında Galaxy XR ismini verdiği karma gerçeklik gözlüklerini tanıtarak giyilebilir teknoloji alanında önemli bir hamle yapmış ve yepyeni bir kategoriye girmişti. Şirketin bunun yanı sıra daha günlük kullanıma uygun Meta Ray-Ban benzeri gözlük geliştirdiği de söyleniyordu.

Şimdi ise Samsung’un bu akıllı gözlükleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Android Headlines, Samsung’un akıllı gözlüklerinin tasarımını sızdırdı. Sızıntı, gözlükler hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Sızıntıya baktığımızda Samsung’un akıllı gözlüklerinin Meta’nın Ray-Ban gözlükleriyle neredeyse aynı olduğunu göreceğiz. Cihaz, gündelik olarak rahatsız etmeden kullanabileceğiniz geleneksel gözlükleri andıran bir tasarımla sunulacak. Ekranı olmayacak, kamerayla gelecek.

Şimdiye kadar sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon AR1 işlemci göreceğiz. Bunun yanı sıra 12 MP’lik Sony IMX681 kamera, 155 mAh batarya, kemik iletimi hoparlörler olacak. Gözlüklerin mayısta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılma ihtimali var. Fiyatının ise **379 ila 499 dolar **arasında olacağı söyleniyor.

Bu modelin ekranlı olmayacağını tekrar belirtelim. İddialara göre Samsung, micro-LED ekranları daha premium bir gözlük için saklıyor. 600-900 dolar bandında fiyata sahip olması beklenen o gözlüklerin 2027’de piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

