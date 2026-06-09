TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de tanıtıldı. C8L, C7L ve Q7D Pro modellerinden oluşan yeni seri; yüksek parlaklık, geniş renk gamı, 144Hz/288Hz oyun desteği ve güçlü ses sistemleriyle büyük ekran televizyon arayan kullanıcıları hedefliyor.

Televizyon alırken artık sadece “kaç inç?” sorusunu sormuyoruz. Parlaklık, renk doğruluğu, yenileme hızı, oyun performansı ve ses sistemi de en az ekran boyutu kadar önemli hâle geldi. TCL de tam olarak bu beklentiye yanıt vermek için yeni 2026 SQD-Mini LED TV serisini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu.

TCL’in Türkiye’de tanıttığı yeni seri; C8L, C7L ve Q7D Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Her model farklı kullanıcı profiline hitap ediyor ancak ortak nokta aynı: Daha parlak görüntüler, daha canlı renkler, daha akıcı oyun deneyimi ve büyük ekranda daha etkileyici bir ev eğlencesi sunmak.

Yeni TCL modelleri neden bu kadar iddialı?

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi, markanın QD-Mini LED teknolojisinin üzerine kurduğu daha gelişmiş SQD-Mini LED yapısını kullanıyor. Bu teknoloji, Mini LED arka aydınlatmayı kuantum nokta katmanı ve panel optimizasyonlarıyla birleştirerek daha doğru renkler, daha yüksek kontrast ve daha tutarlı görüntü performansı sağlamayı amaçlıyor.

Özellikleri

Model Öne çıkan ekran özellikleri Oyun özellikleri Ses sistemi Boyut seçenekleri TCL C8L SQD-Mini LED WHVA 2.0 Ultra Panel, 4.032’ye kadar yerel karartma bölgesi, 6.000 nit’e kadar tepe parlaklık Gelişmiş hareket kontrolü Audio by Bang & Olufsen 98”, 85”, 75”, 65” TCL C7L SQD-Mini LED 2.176’ya kadar yerel karartma bölgesi, 3.000 nit’e kadar tepe parlaklık 144Hz doğal yenileme, 288Hz’e kadar Game Accelerator Premium ses deneyimi 98”, 85”, 75”, 65” TCL Q7D Pro SQD-Mini LED Yüzde 100’e kadar BT.2020 renk gamı, 2.000 nit’e kadar tepe parlaklık 4K 144Hz, 288Hz’e kadar VRR ONKYO 2.1CH 75”, 65”, 55”

Serinin en güçlü modeli C8L, 6.000 nit’e kadar parlaklık ve Bang & Olufsen imzalı ses sistemiyle amiral gemisi seviyesinde konumlanıyor. C7L, premium görüntü deneyimini daha erişilebilir hâle getirmeye odaklanırken Q7D Pro ise özellikle oyun ve spor izleyen kullanıcılar için daha akıcı hareket deneyimi sunmayı hedefliyor.

İşte modeller ve fiyatları

Model Ekran boyutu Tavsiye edilen satış fiyatı TCL C7L 65 inç 119.999 TL TCL C7L 75 inç 149.999 TL TCL C7L 85 inç 199.999 TL TCL C8L 65 inç 149.999 TL TCL C8L 75 inç 180.999 TL TCL C8L 98 inç 299.999 TL TCL Q7D Pro 55 inç 94.999 TL TCL Q7D Pro 65 inç 119.999 TL TCL Q7D Pro 75 inç 149.999 TL

TCL’e göre yeni seri, televizyonu yalnızca yayın izlenen bir ekran olmaktan çıkarıp film, spor, oyun ve akıllı yaşam deneyiminin merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor. Özellikle 75 inç ve üzeri büyük ekranlara ilginin arttığı bir dönemde gelen bu modeller, premium TV rekabetini Türkiye’de daha da hareketlendirebilir.