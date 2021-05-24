Samsung, ilk kez Kasım 2020'de duyurduğu Smart Monitor serisinin kapsamını genişletti. Bu bağlamda M7 olarak isimlendirdiği yeni bir monitör duyuran Samsung, kullanıcılara 43 inç büyüklüğünde 4K görüntü deneyimi vadediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Kasım 2020'de "Smart Monitor" serisiyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Standartlardan büyük boyutlara sahip olan bu monitörler, kullanıcıların birden çok işlemi rahatlıkla yapabilmesi için özel olarak optimize edilmişti. Şirket, bu monitörlerini "dünyada ilk" olarak nitelendirmişti. Samsung şimdi, Smart Monitor serisi ürünlerine yeni modeller eklediğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Smart Monitor üyesinin en yeni üyesi, 43 inç ya da 32 inç boyutlarda tercih edilebilen M7. 4K çözünürlük sunan bu monitör, sahip olduğu büyük boyut ile birden fazla pencerenin kullanılabilmesi için en iyi deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, bu monitörü kullanırken USB Type-C, Bluetooth 4.2, dahili Wi-Fi, Samsung DeX ve hatta Apple AirPlay 2 gibi özelliklerden faydalanabiliyorlar.

Karşınızda Samsung Smart Monitor M7

Samsung'un yeni akıllı monitörü, sesli asistan desteğine de sahip. Ancak bu noktada elini korkak alıştırmayan Samsung, kendi sesli asistanı olan Bixby'ye ek olarak Google Asistan ve Amazon Alexa desteğini de yeni monitörüne eklemiş. Ayrıca kullanıcılar, optimize edilmiş monitörde Netflix, YouTube, HBO ve Amazon Prime video gibi akış uygulamalarını kullanabiliyorlar. Dilerseniz, monitörün sahip olduğu uzaktan kumandayla eğlence merkezine geçiş yapabilirsiniz.

Şirket, Kasım 2020'de gerçekleştirdiği etkinlikte M5 olarak isimlendirdiği bir modelden bahsetmişti. Bu model, tüketicilere 24 inç, 27 inç ya da 32 inç olarak sunulabiliyordu. Samsung, M7'yi duyurduğu sırada bu monitörlere de değindi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre M5 serisi artık, beyaz renk seçeneği ile de satın alınabilecek. M5'in 24 inç boyutlu modeline eklenen FHD çözünürlük seçeneği ise ürünün fiyatını düşürmüş.

Samsung'un yeni monitörlerinin fiyatı şimdilik açıklanmadı. Ayrıca, ürünlerinin kısa bir süre sonra çeşitli ülkelerde satışa sunulacağını söyleyen Samsung, bu ülkelerin hangilerini olduğunu da detaylı bir şekilde açıklamadı. Yani Smart Monitor M5 ve M7'lerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.