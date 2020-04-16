Samsung'un Akıllı Telefon Üretimini Düşürdüğü Belirtildi

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19, tüm sektörler gibi akıllı telefon sektörü de etkiliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, akıllı telefonlarına olan talepteki düşüşün ardından nisan ayındaki üretimini yarı yarıya azalttığı bildirildi.

Güney Kore merkezli internet sitesi Elec'e göre Samsung, bu ay sadece 10 milyon adet akıllı telefon üretecek. Bu da aylık ortalama 25 milyon birim üreten şirketin, nisan ayındaki üretim kapasitesini yarıdan fazla düşürdüğü anlamına geliyor.

Küresel akıllı telefon pazarının lideri konumunda olan Samsung, genellikle her yıl 300 milyondan fazla akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor ancak bu sayı, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kişiye enfekte olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle alınan sıkı tedbirlerin bir yansıması olarak 2020 yılında önemli ölçüde düşecek.

Samsung, nisan ayında yalnızca 10 milyon akıllı telefon üretecek

Haberde, Güney Koreli teknoloji devinin Brezilya ve Hindistan'daki akıllı telefon fabrikalarını kapattığı ve mart ayındaki stoğunu henüz sıfırlamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle, özellikle yaklaşmakta olan ekonomik durgunluğa bakarak, Samsung’un daha fazla akıllı telefon üretimi yapmaması mantıklı bir kararmış gibi görünüyor.

Samsung genellikle ilk çeyrekte büyük miktarda akıllı telefon üretiyor ve ardından talebe göre nisan ayındaki üretimini kademeli olarak azaltıyor. Kısacası, zaten genel olarak nisan ayında daha az akıllı telefon üretiyor ancak Nisan 2020’deki üretim, geçtiğimiz yıllardakine kıyasla önemli ölçüde düşük olacak.

Akıllı telefonlara olan talebin yılın ikinci çeyreğinde dibe vurması, üçüncü çeyrekte ise yükselişe geçmesi bekleniyor

Hindistan hükümeti, COVID-19 vakalarındaki yükselişin ardından ülke çapında uyguladığı karantinayı üç hafta daha uzattı. Ayrıca Brezilya’da da enfekte hasta sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Samsung’un her iki ülkedeki tesisleri, uzun bir süre daha kapalı kalacakmış gibi görünüyor.

Elec'e göre Güney Koreli devin tedarik zincirleri, akıllı telefonlara olan talebin 2020 yılının ikinci çeyreğinde dibe vuracağına, üçüncü çeyrekte ise yeniden yükseliş trendine gireceğine inanıyor. Pazar araştırma firmaları, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 10 veya daha fazla düşmesini bekliyor.