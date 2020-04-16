Samsung Galaxy S20 Ultra'da Yeşil Ekran Hatası Keşfedildi

Samsung'un Exynos 990'lı yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra'larda garip bir yeşil ekran sorunu tespit edildi. Yazılım güncellemesinden kaynaklandığı düşünülen bu sorun, ekranı 120 Hz'ye alıp parlaklık minimalize edildiğinde, Kamera uygulamasını yeşil renk filtreyle çalıştırıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un son amiral gemisi telefonları Galaxy S20'ler, yaklaşık 2 ay önce duyuruldu. Şirket, telefonu piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra da bazı güncellemeler yayınladı. Serinin en güçlü telefonu olan Galaxy S20 Ultra kullanıcıları tarafından bildirilen ilginç bir hata, söz konusu güncellemenin tüketicilerin başına iş açabileceğini ortaya koyuyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, amiral gemilerinde iki farklı işlemci kullanıyor ve bu durum zaman zaman bazı tartışmalara yol açıyor. Zira pek çok kişiye göre Exynos işlemciler, Snapdragon işlemciler kadar iyi performans sağlamıyor. S20 Ultra kullanıcıları tarafından bildirilen yeni hatanın Exynos'lu modellerde görülmesi ise bu iddiaları doğrular nitelikte.

Bazı Galaxy S20 Ultra sahiplerinin iddialarına göre telefonu 120 Hz ekran tazeleme oranına aldıktan sonra ekran parlaklığını minimalize ederek Kamera uygulamasını açarsanız, ekran yeşil bir tonda görünüyor. Üstelik filtre benzeri bu yeşil ton, görmezden gelinmeyecek kadar ciddi renk bozukluğuna neden oluyor. Bazı kullanıcılara göre bu sorun, ekranı 120 Hz'ye alıp uygulamalar arası geçiş yaparken de meydana geliyor. Sorunun kaynağı ise şimdilik bilinmiyor.

Galaxy S20 Ultra'daki yeşil renk hatası işte böyle görünüyor

Söz konusu sorunun Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinde olup olmadığı da bilinmeyen detaylar arasında. Ancak Exynos 990 işlemcili Galaxy S20+ modelinde deneme yaptığımızda, böyle bir sorunun olmadığını tespit etmiş durumdayız. Yani bu sorun, şimdilik Galaxy S20 Ultra'lara özel ve son yazılım güncellemesi nedeni ile meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

Samsung, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu sorunun gündem olmasıyla birlikte Samsung'un gerekli düzeltmeyi yapması bekleniyor. Eğer sizler de Exynos 990 işlemcili bir Galaxy S20 modeline sahipseniz, bu sorunun sizlerde de olup olmadığını tespit edip, bizlerle paylaşabilirsiniz.