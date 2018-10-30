Samsung, 2019 yılında piyasaya çıkacak akıllı telefonlar ile tüketicilere hizmet verecek olan yeni görüntü sensörlerini tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 0.8 mikrometre (μm) piksel boyutuna sahip olan iki yeni görüntü sensörü, 48 megapiksellik Samsung ISOCELL Bright GM1 ve 32 megapiksellik ISOCELL Bright GD1’i tanıttı. Daha küçük piksel boyutlarına sahip olan yeni sensörler, üreticilerin daha küçük kamera modelleri ile aynı fotoğraf kalitesini sunabilmesine ya da aynı boyutta kamera modülleri ile daha yüksek çözünürlük sunabilmesine imkan tanıyor.

GM1 ve GD1 sensörlerinin en önemli özelliği, Samsung’un yeni en yeni piksel izolasyon teknolojisini kullanıyor olmaları. Küçük boyutlu piksellerin performansını optimize eden ISOCELL Plus teknolojisi, günümüz süper çözünürlüklü kameralarının en çok tercih ettiği çözümlerden biri. Ayrıca dört pikselin birleştirildiği Tetracell teknolojisi, GM1 ve GD1 sensörlerinin 12MP ve 8MP çözünürlükte 1,6 µm piksel boyutuna sahipmişçesine ışık duyarlılığı göstermesine neden oluyor.

Yeni sensörler, en hızlı ve doğru odaklama için Gyro tabanlı Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisini kullanıyorlar. HDR destekli olan GD1, yüksek pozlama, düşük ışıkta yüksek netlik ve canlı renk yetenekleri ile daha fazla önce çıkan model. Yeni Samsung ISOCELL Bright GM1 ve GD1, 2018’in son çeyreğinde seri üretime girecek. Yeni sensörlerin 2019 yılında tanıtılacak akıllı telefonlar ile kullanıcılara ulaşması bekleniyor.