Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7'yi erteledi. Şirket, yeni arayüzün beta sürümü için yeni bir tarih de vermedi. Peki Samsung, neden böyle bir şey yapmış olabilir?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü belirsiz süreliğine erteledi. Edinilen bilgilere göre bu ertelemenin oldukça anlamsız bir nedeni var.

Samsung'un son dönemlerde üzerinde çalıştığı tek yazılım güncellemesi One UI 7 değil. Şirket, buna paralel olarak Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzünü de geliştirdi ve şu sıralar, bu arayüzün dağıtımı ile uğraşılıyor. Hâl böyle olunca şirket, One UI 7'nin ilk beta sürümünü ertelemeye karar verdi.

29 Temmuz'da kullanıcılarla buluşacaktı

Samsung, daha önce yaptığı açıklamada One UI 7'nin ilk beta sürümünü 29 Temmuz'da yayımlayacağını söylemişti. Ancak böyle bir şey olmadı. Üstelik beta sürüm için yeni bir tarih de verilmedi. Bu arada; One UI 7'ye erken erişim hakkı elde eden bağımsız geliştiricilerin, yeni arayüzün oldukça sorunlu olduğunu söylediklerini de belirtelim. Belki de Samsung, arayüzdeki sorunları tam anlamıyla gidermek için böyle bir karar almıştır.

Samsung One UI 7 ertelemesi ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Teknoloji devinden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde bu makaleyi güncelleyip sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

One UI 7'nin bazı özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı