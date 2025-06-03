Yapay zekâ konusunda öne çıkan markalardan biri olan Samsung, bu teknolojileri ev ürünlerine de entegre ediyordu. Şimdi ise şirket, yapay zekâ özellikleriyle donatılan Bespoke AI serisi yeni akıllı ev ürünlerini resmen tanıttı.

Her türden ürünüyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, hem yapay zekâ hem de akıllı ev teknolojileri konusunda da öne çıkan bir markaydı. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de yapay zekâyı evlere getiren Bespoke AI serisi ismine sahip yeni inovatif ev eşyalarını tanıttı.

Samsung Türkiye’nin gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıtılan 2025 Bespoke AI cihazları arasında gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve ekranlara sahip beyaz eşyalar ve şirketin en güçlü dikey süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra gibi cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, akıllı ev deneyimini bir adım ileri taşıyarak kullanıcılara bağlantılı, sezgisel ve güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

Bespoke AI Windfree rüzgârsız serinlik teknolojisi

Samsung, yapay zekâ destekli klima sistemleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına özellikle de yaz aylarının geldiği şu günlerde yanıt verecek. BeSpoke AI WindFree teknolojisine sahip klimalar, üzerindeki binlerce mikro delik sayesinde havayı nazikçe dağıtıyor ve düşük hızdaki hava akışıyla “Durgun Hava” ortamı yaratıyor, böylece rahatsız edici bir soğukluk hissettirmeden odayı serinletiyor.

Ayrıca bu cihazlar, WindFree modunda çalışırken normal moda kıyasla %77’ye kadar daha az enerji kullanarak minimum seviyede enerji tüketimi de sağlıyor. Yapay zekâ modu ise enerji verimliliğini sürekli optizimize ediyor, böylece düşük enerji tüketimiyle maksimum performans elde edilebiliyor.

Bespoke AI Serisi ile daha sezgisel ve enerji verimli ev deneyimi

Bespoke AI Serisi daha uzun kullanım ömrüyle dayanıklılık sınırlarını zorlayacak. Çamaşır makinesi motoru ve buzdolabı kompresörü 20 yıl garanti ile tüketicilerle buluşurken seri ayrıca SmartThings entegrasyonu ile uzaktan yönetim ve akıllı ev ekosistemini bir adım öteye taşıyacak. Enerji ve gıda kullanımını optimize eden çözümlerle hem bütçeye hem çevreye katkı sağlarken zamandan tasarruf da sunulacak. Samsung'un AI destekli ev cihazları kullanıcı davranışından öğreniyor, ihtiyaçları tahmin ediyor ve sonuçta daha sezgisel ve verimli bir ev ortamı yaratıyor.

AI Home ekranı isimli yapay zekâ destekli ekranla kullanıcılar, cihazların tüm işlevleriyle her zamankinden daha kolay şekilde etkileşime geçebilecek. Ayrı bir merkezi cihaza ihtiyaç duymadan SmartThings aracılığıyla üçüncü taraf cihazlarla bile bağlantı kurabileceksiniz. Geliştirilen Bixby de sesli komutlar aracılığıyla cihazların daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor ve Voice ID gibi yeni özelliklerle daha kolay kullanım imkânı sunacak. Duyduğu sesi tanıyan bu özellik, kullanıcının takvimini ekranda göstererek hizmetleri kişiselleştirebiliyor.

Kullanıcılar, aynı zamanda kişiselleştirilmiş bilgiler almak ve günlük yaşamlarını daha etkili yönetmek için buzdolaplarındaki Daily Board gibi özellikleri kullanabilecek veya diğer bağlı cihazları zahmetsizce izlemek ve kontrol etmek için Harita Görünümü özelliğinden faydalanabilecek.

400W emiş gücüyle Samsung’un en güçlü dikey süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra

Şirketin tanıttığı bir diğer ürün ise herkesin evinde isteyeceği Bespoke AI Jet Ultra isimli süpürge. 400W emiş gücüne sahip bu dikey süpürge, Samsung’un şimdiye kadarki en güçlü dikey süpürgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz, AI Temizlik modu ismi verilen yapay zekâ özellikleriyle de kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Fırça yükünü ve hava basıncını algılayarak farklı zeminleri algılayabilen Bespoke AI Jet Ultra, çalışacağı modu da kendisi belirliyor. Orta moda göre pil tüketimini %21’e kadar azaltan, manevra kabiliyeti ise %8’e varan oranda iyileştirilen süpürge, gelişmiş HEPA Filtreleme Sistemi sayesinde ince toz parçacıklarının etkili bir şekilde yakalanmasını sağlayarak hava kalitesini artırıyor.

Enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir yaşama teşvik eden yeni çamaşır makineleri, buzdolapları gibi cihazlar

Bespoke AI Çamaşır Makineleri ise yapay zekâ sayesinde enerji, su ve deterjan kullanımını optimize ederek hem yüksek performans hem de enerji tasarrufu sağlayacak. Soğuk suda bile üstün temizleme performansı sunan AI Ecobubble teknolojisine sahip olan çamaşır makinesi, A seviyesinin ötesinde enerji verimliliğini kullanıcılarına sunacak.

Alttan donduruculu buzdolabı ise ekstra geniş hacmiyle kalabalık evlerde hayatı kolaylaştırırken yapay zekâ özellikleri sayesinde %15 daha az enerji tüketiyor. SmartThings AI Enerji Modu, kullanım şeklinize göre kompresör hızını ve buz çözme döngüsünü optimize ediyor. SpaceMax teknolojisinin yüksek verimli yalıtımı buzdolabının duvarlarını çok daha ince hale getiriyor. Böylece çok daha fazla depolama alanı sağlıyor.

Serideki dolapların Twin Cooling Plus, Optimal Fresh+, Triple Cooling ve Cool Select+ gibi soğutma özellikleriyle gelerek uzun süreli gıda saklama işlevi sunduğunu belirtelim. AI Family Hub+ ve AI Vision Inside teknolojileri ise buzdolabındaki ürünlerin takibini kolaylaştırarak zamanında kullanımı ve tüketim planlamasını teşvik ediyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung Food uygulamasıyla evde olan malzemelere göre tarifler alabiliyorsunuz.

Samsung’un Bespoke AI serisi kapsamında tanıttığı yeni ürünler ve özellikler bu şekildeydi. Teknoloji devi, yapay zekâyı evimize de getirerek her gün kullandığımız cihazlarda daha önce anca filmlerde gördüğümüz işlevleri sunmayı hedefliyor.