Binlerce Samsung çalışanı, geçtiğimzi günlerde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 3 günlük grev başlatmıştı. Şimdi ise grevin süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, şu sıralarda tarihinde ilk kez bir grev ile karşı karşıya. Uluslararası Samsung Electronics Sendikası altında 6 bini aşkın çalışan, geçtiğimiz günlerde grev başlatarak iş bırakmıştı.

Çalışanlar daha iyi maaşlar ve yıllık izinlerinde artış gibi çalışma şartlarında iyileştirmeler istiyordu. Grevin normalde üç gün sürmesi bekleniyordu ancak yaşanan yeni gelişmeler, uzayacağını ortaya koydu.

Süresiz olarak uzatıldı

Güney Kore’den gelen haberler, sendikaya bağlı çalışanların gerçekleştirdiği grevin “süresiz” olarak ertelendiğini ortaya koydu. Normalde 5 güne çıkarılması planlanıyordu ancak daha da uzatıldı.

Nedeninin ise şirketin çalışanlarla herhangi bir görüşme gerçekleştirmemesi olduğu aktarıldı. Sendikanın aktardığına göre Samsung tarafından taleplerin yerine getirilmesine ve sorunların çözülmesine ilişkin herhangi bir adım atılmadı. Bu da grevin henüz belli olmayan bir tarihe kadar devam edeceğini gösterdi. Yani şirketten bir hamle gelene kadar çalışanlar iş bırakmaya devam edecek.

Greve katılan toplam kişi sayısı 6 bin 540. Sendikanın 30 bin civarında üyesi olduğunu belirtelim. Yani şirketin dünyadaki iş gücünün 5’te birinden fazlasını oluşturuyorlar. Sendika, daha fazla üyesinin greve katılması çağrısında bulunduğunu da eklemiş. Şirketin çalışanlarla bir anlaşmaya varıp varamayacağını zaman gösterecek.