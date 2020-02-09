Samsung, Corona Virüsü Nedeniyle MWC 2020’ye Katılmayabilir

Dünyanın en büyük mobil telefon üreticisi Samsung, yeni iddialara göre Corona virüsü nedeniyle MWC 2020 planlarını gözden geçiriyor. Bu denli büyük bir firmanın MWC 2020'ye katılmaması, etkinliğin gidişatını da olumsuz yönde etkileyebilir.

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve hızla yayılan Corona virüsünün etkileri devam ediyor. İlk başta LG ile başlayan geri çekilmeler, ardından Nvidia ve Ericsson gibi şirketlerin virüs nedeniyle MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine katılmayacağını duyurmasıyla devam etmişti. Gelen son haberlere göreyse bu kervana katılan son isim, Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu.

Cnet tarafından yayınlanan bir rapora göre ABD ve Kore’deki birçok üst düzey Samsung yöneticisi, bu yıl Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2020’ye katılma planlarını iptal etmeyi düşünüyorlar. Henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor, o yüzden Samsung’un bu etkinlikteki yeri hâlen daha hazır bulunuyor. Yine de bu durum, virüs salgını ile ilgili yaşanacak olan senaryoya göre değişebilir.

MWC 2020’ye katılacak kişilerin güvenliği için ek sağlık önlemleri alındı:

Şu anda kapalı kapılar ardında üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı bilinmiyor. Ancak dünyanın en büyük mobil üreticisinin böyle bir etkinliğe katılmaması gibi olası bir senaryo, etkinliğin gidişatını da olumsuz yönde etkileyebilir.

Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler MWC 2020 planlarını sürdürürken, çalışanlarını etkinlikten 14 gün öncesine kadar karantinaya almak da dahil olmak üzere bazı önlemler alıyorlar. Bu noktada etkinliğin organizatörü olan GSMA de virüsün yayılmasını önlemek için tüm etkinlik katılımcılarına Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen önlemleri almasını söyledi. Ayrıca katılımcıların güvenliği için ek sağlık önlemlerinin alındığı da bildiriliyor.

Öte yandan Samsung, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği ‘Unpacked’ etkinliği için artık gün saymaya başladı. 11 Şubat’ta düzenlenecek olan bu etkinlikte Galaxy S20 serisi ve firmanın yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in yanı sıra Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.