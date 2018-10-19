Samsung, Ekrana Gömülü Ön Kamera Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın çentikli ekran hamlesiyle, akıllı telefon geliştirilirken üzerinde en çok kafa yorulan 'Ekran/gövde oranı' sorununa, beklenen çözüm Samsung'dan geliyor.

Akıllı telefonlar da diğer teknolojik ürünler gibi, belirli dönemlerde bazı furyaların peşine takılıp gidiyorlar. Belli ki artık içinde bulunduğumuz süreç, "çentik, ekran/gövde oranı, çerçevesiz ekran ve ekrana gömülü sensör" anahtar kelimeleri üzerinden ilerleyen bir dönem.

Farklı firmaların bu bağlamda farklı fikrileri oluyor: Son olarak Honor Magic 2'nin gövde/ekran oranını yüksek tutabilmek için sürgülü bir ön kamera ile geleceği söylentilerini sizle paylaşmıştık.

Samsung, akıllı telefonlardaki çentik furyasını tarihe karıştırabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 2019 yılında piyasaya süreceği amiral gemilerinin tamamında ekrana gömülü parmak izi okuyucu bulunması beklenen Samsung'un, bir süredir ekrana gömülü ön kamera üzerinde çalıştığı bilgisi geldi. Güney Koreli firmanın, bu teknolojiyi henüz geliştirme aşamalarında olduğu, 2020 yılında gelecek olan akıllı telefonlarda kullanacağı söyleniyor.

Eğer her şey yolunda giderse, Note11 ve Galaxy S11 -isimler değişebilir- ile akıllı telefon dünyasının başının etini yiyen "çentik" muhabbetine Samsung'un bir "headshot" yapması olası. Bakalım önümüzdeki günlerde konuyla ilgili ne gibi gelişmeler göreceğiz.