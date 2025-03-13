Samsung, "Eski" Telefonları İçin OneUI 7'yi Test Etmeye Başladı

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Samsung, artık durumu yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesini daha fazla telefona açmaya başladı.

Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği ve artık yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesi nihayet daha fazla telefona gelmeye başlıyor.

One UI 7 betası Galaxy S23 serisine de geldi

İlk etapta Galaxy S24 serisiyle sınırlı kalan beta süreci, kısa süre önce Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'ya genişletilmişti. Şimdi ise sıra Galaxy S23 serisine geldi.

Kullanıcılardan gelen raporlara göre birçok bölgedeki Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra sahipleri artık One UI 7 beta programına katılabiliyor. Şimdilik serinin bir diğer modeli Galaxy S23 FE için henüz bir beta sürümü duyurulmuş değil.

One UI 7 betası nasıl indirilir?

Beta programına katılmak için:

  • Samsung Members uygulamasını açın.
  • Ekranın üst kısmındaki One UI 7'ye dokunun ve beta programına kaydolun.
  • Kayıt işleminiz tamamlandığında, güncelleme birkaç dakika içinde OTA (kablosuz) olarak cihazınıza gönderilecektir.

Beta telefonunuza henüz gelmemiş olabilir. Samsung güncellemeyi birçok bölgeye sınırlı veya zamanla ulaşacak şekilde sunuyor.

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Kaynak : https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-s23-series-one-ui-7-beta-3534751/
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