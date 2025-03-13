Samsung, "Eski" Telefonları İçin OneUI 7'yi Test Etmeye Başladı

Samsung, artık durumu yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesini daha fazla telefona açmaya başladı.

Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği ve artık yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesi nihayet daha fazla telefona gelmeye başlıyor.

One UI 7 betası Galaxy S23 serisine de geldi

İlk etapta Galaxy S24 serisiyle sınırlı kalan beta süreci, kısa süre önce Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'ya genişletilmişti. Şimdi ise sıra Galaxy S23 serisine geldi.

Kullanıcılardan gelen raporlara göre birçok bölgedeki Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra sahipleri artık One UI 7 beta programına katılabiliyor. Şimdilik serinin bir diğer modeli Galaxy S23 FE için henüz bir beta sürümü duyurulmuş değil.

One UI 7 betası nasıl indirilir?

Beta programına katılmak için:

Samsung Members uygulamasını açın.

Ekranın üst kısmındaki One UI 7'ye dokunun ve beta programına kaydolun.

Kayıt işleminiz tamamlandığında, güncelleme birkaç dakika içinde OTA (kablosuz) olarak cihazınıza gönderilecektir.

Beta telefonunuza henüz gelmemiş olabilir. Samsung güncellemeyi birçok bölgeye sınırlı veya zamanla ulaşacak şekilde sunuyor.