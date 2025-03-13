Samsung, "Eski" Telefonları İçin OneUI 7'yi Test Etmeye Başladı

Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği ve artık yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesi nihayet daha fazla telefona gelmeye başlıyor.
One UI 7 betası Galaxy S23 serisine de geldi
İlk etapta Galaxy S24 serisiyle sınırlı kalan beta süreci, kısa süre önce Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'ya genişletilmişti. Şimdi ise sıra Galaxy S23 serisine geldi.
Kullanıcılardan gelen raporlara göre birçok bölgedeki Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra sahipleri artık One UI 7 beta programına katılabiliyor. Şimdilik serinin bir diğer modeli Galaxy S23 FE için henüz bir beta sürümü duyurulmuş değil.
One UI 7 betası nasıl indirilir?
Beta programına katılmak için:
- Samsung Members uygulamasını açın.
- Ekranın üst kısmındaki One UI 7'ye dokunun ve beta programına kaydolun.
- Kayıt işleminiz tamamlandığında, güncelleme birkaç dakika içinde OTA (kablosuz) olarak cihazınıza gönderilecektir.
Beta telefonunuza henüz gelmemiş olabilir. Samsung güncellemeyi birçok bölgeye sınırlı veya zamanla ulaşacak şekilde sunuyor.
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