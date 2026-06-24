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Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy M47'nin Çıkış Tarihi ve Bazı Özellikleri Açıklandı

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Samsung, yeni bütçe dostu telefonu Galaxy M47'yi ne zaman tanıtacağını ve cihazın bazı önemli özelliklerini açıkladı.

Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy M47'nin Çıkış Tarihi ve Bazı Özellikleri Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri olan Samsung’un sadece amiral gemisi modelleri değil, aynı zamanda uygun fiyatlı telefonları da büyük ilgi çekiyordu. Öyle ki en çok satan telefonlarının genellikle orta segment modeller olduğunu görüyorduk. M serisi de bu konuda en çok ilgi çeken telefonlardandı.

Şirket, yakın zamanda Galaxy M47 5G isimli modelini bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çok fazla satma potansiyeline sahip bütçe dostu bu telefon ile ilgili şimdi de yeni gelişmeler yaşandı. Telefonun özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu.

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İçerikten Görseller

Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy M47'nin Çıkış Tarihi ve Bazı Özellikleri Açıklandı
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29 Haziran’da gelecek Samsung Galaxy Galaxy M47 neler sunacak?

m471

Resmî açıklamaya göre Samsung Galaxy M47 5G modeli, 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak. Cihazın bazı özellikleri de şimdiden belli olmuş durumda. 6,7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelecek. Corning Gorilla Glass Victus+ cam ile korunacağını da belirtelim.

Cihazın ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran, arkasında ise sol üste yerleştirilen 3 kameralı pil şeklinde bir kamera kurulumu göreceğiz. Arkada 50 MP OIS destekli ana, 5 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro kamera olacak. Önde ise HDR özellikli 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

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Telefon LPPDR5X RAM ve UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkacak Galaxy M47’nin kapasitesi belli olmasa da büyük bir bataryayla geleceği ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacağı aktarılmış. İşlemcisi açıklanmadı ancak Snapdragon olacağı ifade edildi. Mavi ve kırmızı renklerle geleceğini de aktaralım. Tüm detaylarını 29 Haziran günü öğreneceğiz.

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