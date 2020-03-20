Samsung’un Exynos'tan Vazgeçmesi İçin Kampanya Başlatıldı

Samsung'un Exynos işlemcili telefon gönderdiği Avrupa ve Asya bölgesinde yer alan kullanıcılar, Change.org'da bir imza kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyada şirketin Exynos işlemcili amiral gemisi üretmekten vazgeçmesi isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 ailesini tanıtan Samsung, bu telefonlarında bölgeye göre değişiklik göstermek kaydıyla Snapdragon 865 ve Exynos 990 yonga setlerine yer vermişti. Güney Koreli firma yıllardır pek çok amiral gemisi telefonu için bu stratejiyi izlese de Avrupa ve Asya bölgesinde yer alan pek çok kullanıcı bu durumdan hoşnut değildi.

Tam da bu sebepten ötürü geçtiğimiz günlerce Change.org üzerinden bir kampanya başlatılmış ve Samsung’un amiral gemisi modellerini Exynos yonga setleriyle piyasaya sürmekten vazgeçmesi istenmişti. İmza kampanyasında ayrıca Samsung’un kamera kısmında Sony tarafından üretilen sensörler yerine kendi sensörlerini kullanmayı bırakması da isteniyordu.

Snapdragon işlemciler, Samsung tarafından üretilen Exynos işlemcilerden daha iyi performans sunuyor:

Samsung’un Exynos yonga setlerinden şikâyet eden pek çok kullanıcı, Exynos ile çalışan telefonların daha yavaş ve daha kötü pil ömrüne sahip olduğunu, kamera sensörlerinin Qualcomm versiyonundakinden daha kötü olduğunu, bu cihazların daha çabuk ısındığını ve daha az performans sergilediğini iddia ediyor. Şimdiye kadar yapılan pek çok test de Snapdragon işlemcilerin Samsung’un kendi Exynos işlemcilerinden daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu noktada mevcut en güçlü Snapdragon 865 yonga setinde yer alan Cortex A77 çekirdeği, en yeni Exynos 990 yonga setinde yer alan Cortex A76’ya kıyasla %20’ye kadar daha fazla performans sunuyor. Önceki nesil Exynos’lu Samsung amiral gemilerinde de durum çok farklı değildi.

Change.org’da başlatılan bu kampanyaya şu anda imza veren 500 kişi bulunuyor. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağı aşikâr. Öte yandan Güney Koreli teknoloji devinin kullanıcılardan gelen bu geri bildirimleri dikkate alıp almayacağını ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.