Samsung Exynos 1080 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung'un en yeni amiral gemilerine güç verecek işlemcisi Exynos 1080, düzenlenen basın etkinliği ile resmen tanıtıldı. 5 nm süreciyle üretilen işlemci, hem performans hem verimlilik konusunda iddialı özelliklere sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 model tüm Samsung amiral gemilerinde göreceğimiz Exynos 1080 işlemcisini tanıttı. 5 nm EUV FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen Samsung Exynos 1080, özellikleriyle şimdiden 2021 yılının en iddialı mobil işlemcilerinden biri olacağını göstermiş durumda.

Samsung’un açıklamasına göre 5 nm fabrikasyon süreci, 7 nm fabrikasyon süreciyle karşılaştırdığında işlemcideki transistör yoğunluğunu yüzde 80’in üzerinde artırmış durumda. Bu da işlemcinin daha az güç tüketerek daha yüksek performans göstermesini mümkün kılıyor.

Exynos 1080, daha az güç tüketimi ile daha yüksek performans vadediyor

Yeni Exynos 1080; 8nm LPP ile üretilen işlemcilerle karşılaştırıldığında yüzde 14 daha yüksek performans, yüzde 30 daha az güç tüketimi vadederken; 7nm DUV ile karşılaştırıldığında ise yüzde 7 daha yüksek performans, yüzde 18 daha az güç tüketimi sunabiliyor.

Exynos 1080, en yüksek performansı sunabilmek için ARM’nin en güncel amiral gemisi CPU çekirdeği olan Cortex-A78’den güç alıyor. ARM’nin iddiasına göre yeni nesil CPU çekirdekleri, aynı güç tüketiminde Cortex-A77’den yüzde 20 daha yüksek performans sunarken, aynı performansta yüzde 50 daha az güç tüketiyor.

Exynos 1080’in kalbinde mevcut en güçlü mobil işlemci çekirdeği olan Cortex-A78 bulunuyor

Samsung’un açıklamasına göre Exynos 1080’de 1+3+4 şeklinde bir çekirdek yapılanması bulunuyor. 2.8GHz hızındaki Cortex-A78 çekirdek maksimum performans sağlarken; 2.6GHz hızındaki üç Cortex-A78 çekirdek yüksek performans, 2.0GHz hızındaki dört Cortex-A55 çekirdek ise verimlilik odaklı bir performans sunuyor.

Samsung, yeni nesil çekirdek kombinasyonunun özellikle çoklu görev kullanımı için optimize edildiğini, bu sayede de Exynos 980’e kıyasla neredeyse iki kat CPU performansı sağladığını ifade ediyor. Ayrıca Exynos 1080’in kabinde yüzde 25’e varan performans atışı sunan Mali-G78 MP10 GPU’nun bulunduğunu da belirtelim.

Samsung Exynos 1080, 1080’de 144Hz ekrana destek veriyor

Yeni nesil işlemcisiyle fotoğrafçılık yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Samsung, Exynos 1080’in görüntü işleme birimine (ISP) yapay zeka entegrasyonu sağlandığını ve ISP’nin 200 milyon piksel çözünürlüğe ve 6 adet kameraya kadar destek verdiğini belirtti. Ayrıca yeni ISP ile dahili 10 bit renkli ve HDR10+ video kaydı da mümkün.

Exynos 1080 işlemcisinde 5.1Gbps’e kadar indirme hızını destekleyen yeni nesil 5G NSA/SA çift modlu 5G modem ile birlikte Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantının yanı sıra dört kanallı LPDDR4/5 RAM desteği, 1080P 144Hz ekran yenileme hızı desteği, 1080P HDR10+ video ve 10 bit 4K video kaydı desteği de bulunuyor.

Exynos 1080, AnTuTu’da zirveye oynuyor

Samsung’un Türkiye’de satışa sunulacak Exynos 1080 işlemcili ilk akıllı telefonlarının Galaxy S21/S30 ailesi olması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’ya da Exynos 1080 işlemcisi tedarik edeceğini ve tüm dünyada Exynos 1080 ile çalışan ilk akıllı telefonun Vivo X60 serisi olabileceğini söyleyelim.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung’un yeni nesil mobil işlemcisi, AnTuTu’da da gücünü göstermiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre CPU performansı için 181.099, GPU performansı için 297.676, bellek performansı için 115.169 ve arayüz performansı için 99.656 puan almayı başaran Exynos 1080, toplamda 693.600 puan ile en güçlü mobil işlemcilerden biri olarak rüştünü kanıtlamış durumda.