Samsung, bütçe dostu telefonları Galaxy A05 ile Galaxy A05s'i sessiz sedasız piyasaya sürdü. Pek çok açıdan ortak özelliğe sahip olan telefonların, ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, "Galaxy A05" ve "Galaxy A05s" isimli yeni akıllı telefonlarını Malezya'da satışa sundu. Bütçe dostu akıllı telefonların ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelmesi de olası. Gelin hep birlikte, Samsung'un yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A05 ile Galaxy A05s, pek çok ortak özelliğe sahip olan iki model. Hatta Samsung Galaxy A05s için Galaxy A05'in gelişmiş bir versiyonu desek yeridir. Bu bağlamda; her iki telefonda da 6.7 inç boyutlu ekranlar görüyoruz. Galaxy A05'te HD+, Galaxy A05s'te ise FHD+ çözünürlük sunuluyor. Daha gelişmiş olanda 13 MP, Galaxy A05'te ise 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile karşılaşıyoruz. Her iki modelde de 3.5 mm kulaklık girişi ile yan çerçeveye monte edilmiş parmak izi okuyucu sensör bulunuyor.

Samsung Galaxy A05 tasarımı:

Samsung Galaxy A05'te MediaTek’s Helio G85 işlemci tercih eden şirket, Galaxy A05s'te ise Qualcomm Snapdragon 680 kullandı. Her iki modelde de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilirken, microSD desteği de karşımıza çıkıyor. Telefonlardaki 5.000 mAh kapasiteli bataryalar 25W hızlı şarj desteği ile donatıldı. İşletim sistemi cephesinde ise Android 13 tabanlı OneUI Core ile karşılaşıyoruz.

Samsung Galaxy A05s tasarımı ise böyle:

Samsung'un yeni akıllı telefonlarında ortak bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu ortak kamera kurulumu 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kameradan oluşuyor. Samsung Galaxy A05s'te fazladan 2 MP çözünürlük sunan makro kamera da görüyoruz. Bu kamera kurulumu, ultra yüksek kalite takıntısı olmayan kullanıcıların işini görecektir.

Samsung Galaxy A05 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç LCD, HD+ İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön kamera 8 MP Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim sistemi Android 13 (OneUI Core)

Samsung Galaxy A05s teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, 90 Hz, FHD+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön kamera 8 MP Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim sistemi Android 13 (OneUI Core)

Samsung Galaxy A05 ve Galaxy A05s fiyatı:

Samsung Malezya'nın internet sitesine girdiğimizde, Galaxy A05 ile Galaxy A05s için fiyat bilgisi olmadığını görüyoruz. Ancak her iki model için de tahminlerimiz, 8-10 bin TL civarında. Vatandaşlar, her iki modeli de 12 aya varan taksitle satın alabileceklerdir.