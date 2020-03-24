Samsung, giriş-orta seviye yeni telefonu Galaxy A31'i duyurdu. 5.000 mAh bataryası ve dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesini duyurdu. "Galaxy A31" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon; büyük bataryası ve dörtlü kamera kurulumu ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Haydi hep birlikte, Samsung'un yeni telefonunun neler sunacağına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A31, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekrana sahip. Super AMOLED panele sahip bu ekran gömülü bir parmak izi okuyucu sensör içeriyor ve küçük bir çentiğe sahip. Telefonun ekranındaki bu küçük çentikte 20 MP çözünürlükteki bir kamera yer alıyor. Samsung, Galaxy A31'in ince çerçeveleri ile tüketiciler için maksimum seviyede görüntü alanı sunmayı bu modelinde de başarmış durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy A31

Galaxy A31'in içine baktığımız zaman, MediaTek Helio P65 işlemciden güç aldığını görüyoruz. 4 GB ya da 6 GB'lik RAM seçeneklerinin bulunduğu telefonda 64 GB ya da 128 GB depolama alanı yer alıyor. Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzünü kullanan telefon, Android ekosisteminin en yeni özelliklerini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Samsung'un yeni telefonu, arka kısmında dikdörtgen yapıdaki dörtlü kamera kurulumunu içeriyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP'lik ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü ve yine 5 MP çözünürlük sunan makro kamerayı görebiliyoruz. Galaxy A31, kamera özellikleriyle de tüketicilerin takdirini kazanacak gibi görünüyor.

Samsung'un günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek olan yeni telefonu Galaxy A31, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu bataryanın sunduğu 15 wattlık destekle kısmen de olsa hızlı şar özelliği kullanabilecekler.

Samsung Galaxy A31 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel), Super AMOLED

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P65 (söylenti)

RAM: 4 GB, 6 GB (LPDDR4x)

Depolama: 64 GB, 128 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Galaxy A31'in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak beklentiler, bu telefonun mümkün olan en kısa sürede raflardaki yerini alacağı yönünde. Telefonun fiyatı da ancak satışa sunulmasıyla belli olacak gibi görünüyor.